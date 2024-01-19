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Kapanan şirket sayısı yüzde 11,7 arttı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.01.2024 10:44 | Son Güncelleme:
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Kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,3 azalışla 128 bin 528'e geriledi, kapanan şirket sayısı ise yüzde 11,7 artışla 25 bin 883'e yükseldi.

Kapanan şirket sayısı yüzde 11,7 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2023 ve geçen yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 11,7 artışla 25 bin 883'e yükseldi.

Buna göre, Aralık 2023'te kurulan şirket sayısı 2022'nin aynı ayına göre yüzde 16,7 düşerek 12 bin 519 oldu. Kapanan şirket sayısı ise bu dönemde yüzde 30,3 artışla 5 bin 952'ye çıktı.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,3 azalışla 140 bin 229'dan 128 bin 528'e düştü. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 11,7 artışla 23 bin 170'ten 25 bin 883'e yükseldi.

(AA)

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TOBB şirket
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