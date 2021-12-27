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Kapasite kullanım oranı aralıkta 78,7 seviyesine yükseldi

27.12.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), aralıkta bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,7 seviyesine yükseldi. Kapasite kullanım oranı kasım ayında yüzde 78,1 düzeyindeydi.

Kapasite kullanım oranı aralıkta 78,7 seviyesine yükseldi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Aralık ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından 2021 yılı Aralık ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1759 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Buna göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 78,4 seviyesinde gerçekleşti.

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