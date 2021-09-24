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Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti

24.09.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesine yükseldi.

Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1765 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

KAPASİTE KULLANIM ORANI YÜKSELDİ

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya kıyasla 1 puan artarak yüzde 78,1'e ulaştı.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 1 puan artışla yüzde 77,8'e yükseldi.

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