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Çinli Evergrande'nin son ödeme tarihi geçen borçları endişelendirdi

24.09.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağır borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande konuya ilişkin hiçbir açıklama yapmadan dolar cinsi tahvil kupon ödemesini yapması gereken son tarihi geride bırakırken yatırımcıların korktuğu temerrüte düşme ihtimali artıyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı yatırımcılara kupon ödemelerinin yapılmasının şirketin en büyük önceliği olduğunu açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından hisseleri yüzde 32'yi aşan Evergrande, son ödeme tarihinin gecikmesiyle birlikte düşüşe geçti.

Çinli Evergrande'nin son ödeme tarihi geçen borçları endişelendirdi

Piyasalar, 305 milyar dolar borcu bulunan ve likidite sıkıntısı yaşayan şirketin iflasının Çin'deki finansal sistemin işlerliğini bozacağından ve sorunların diğer ülkelere de yayılacağından endişe duyuyorlar.

Şirketin 83.5 milyon dolar tutarındaki kupon ödemesi için son tarih geçerken, Evergrande'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

30 GÜNLÜK EK SÜRE BAŞLADI

Tahvil sahiplerine ödeme yapıldığına dair bir sinyal vermeyen şirket böylece ödemelerini tamamlaması için gereken 30 günlük ek süreyi başlatmış oldu. Ödemeler bu süre içinde yapılmazsa bu tahviller temerrüte düşmüş olacak.

Singapur'da Principal Global Investors şirketinin sabit getirili yatırım araçları Asya birimi başkanı Howe Chung Wan, "Kimse bu aşamada büyük riskler almak istemediği için böyle ürkütücü sessizlik dönemleri olacaktır. Daha önce Evergrande'nin yaşadığı olayın büyüklüğüne benzer bir olay görülmedi. Çin'de tatil başlamadan önceki yaklaşık 10 gün boyunca bekleyip neler olacağını göreceğiz" dedi.

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Çin Merkez Bankası bugün bankacılık sistemine yeniden likidite sağlarken bu piyasaları desteklemek için atılan bir adım olarak görüldü.

Ancak yetkililer Evergrande'nin içinde bulunduğu duruma karşısında sessizliklerini korurken, Çin devlet basınında şirketi kurtaracak olası bir plan hakkında haber yer almadı.

Evergrande hisseleri dünkü kazanımlarının bir kısmını geri vererek %6 düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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