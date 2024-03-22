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Kapasite kullanım oranı geriledi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
22.03.2024 16:51
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İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), martta geçen aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 76,2'ye indi.

Kapasite kullanım oranı geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1731 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), martta geçen aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 76,2'ye indi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta geçen aya kıyasla 0,2 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesine geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 77,2'ye yükseldi.

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Merkez Bankası
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