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Kapasite kullanımında 1 puanlık artış

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.05.2020 10:30 | Son Güncelleme

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 62,6 seviyesine yükseldi.

Kapasite kullanımında 1 puanlık artış

Merkez Bankası, 2020 yılı Mayıs ayı kapasite kullanım oranlarını açıkladı.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 62,6 seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı Mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 727 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 62,7 seviyesinde gerçekleşti.


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