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Kapıcı maaşı 2023 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı sonrası apartman görevlisi maaşları kaç TL olur? Heyecanla bekleniyor!

20.12.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret açıklamalarına çevrilmiş durumda. Yeni asgari ücret ile birlikte bir çok ödeme ve maaşlar da artış yaşanacak. Bu kapsamda kapıcı maaşlarının da ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Kapıcı maaşı 2023 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı sonrası apartman görevlisi maaşları kaç TL olur? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kapıcı maaşı 2023 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı sonrası apartman görevlisi maaşları kaç TL olur? Heyecanla bekleniyor!

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları yakından ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona doğru gelindi. Bugün üçüncü kez toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2023'te geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemesi bekleniyor. Asgari ücret ile birlikte bir çok rakamda da değişiklik oluyor. Peki, Kapıcı maaşı 2023 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı sonrası apartman görevlisi maaşları kaç TL olur? İşte konu hakkında tüm detaylar...

KAPICI MAAŞI 2023 NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda, işçi ve işveren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık edecek.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının bu toplantıda belirlenmesi bekleniyor. 2023 asgari ücret rakamı açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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KAPICI MAAŞI 2023 NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin yükselmesi ile birlikte artacak olan maaşlardan biri de kapıcı maaşları. 2023 yılında kapıcı maaşlarının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Asgari ücret zammı sonrası apartman görevlisi maaşları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

2022 KAPICI MAAŞI NE KADAR?

2022 Kapıcılar İçin Asgari Ücret (01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi)

Brüt Ücret: 6.471,00
Sigorta Primi İşçi Payı: 905,94
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 64,71
Kesintiler Toplamı: 970,65
NET ÜCRET (Asgari Ücret): 5.500,35

2022 Kapıcı Maaşı İşverene Maliyeti (01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi)
Asgari Ücret: 6.471,00
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı): 1.003,01
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu: 129,42
İşverene Toplam Maliyeti: 7.603,43


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