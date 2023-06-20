Kapıcı maaşı 2023 ne kadar oldu? Temmuz ayı zamlı kapıcı ve apartmanlar görevlisi maaşı kaç TL?

Kapıcı ve apartmanlar görevlisi maaş zammı hakkında araştırmalar yoğunlaştı. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret Temmuz-Aralık 2023 dönemi için ara zamla birlikte 11 bin 402 lira oldu. Asgari ücrete yüzde 34,04 oranında zam yapıldı. Yeni asgari ücret ile birlikte birçok maaş ve ödemede değişiklik olacak. Bu maaşlardan biri de kapıcı maaşları. Pek, yeni kapıcı maaşı ne kadar oldu? Temmuz ayı zamlı kapıcı ve apartmanlar görevlisi maaşı ne kadar? İşte tüm detaylar...

KAPICI MAAŞI 2023 NE KADAR OLDU?

2023 yılının 2. yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı ise 11 bin 402 lira oldu. Bu kapsamda kapıcı maaşları da asgari ücret düzeyinde olacak.

KAPICI MAAŞI NE KADARDI?

2023'ün ilk yarısında asgari ücretin 8 bin 506 TL olarak açıklanmasının ardından apartman görevlisi kapıcı maaşları da netlik kazanmıştı. Buna göre, 2023 yılında apartman görevlisi kapıcı maaşı 8 bin 506 TL olarak güncellenmişti.

2022 KAPICI MAAŞI NE KADARDI?

2022 Kapıcılar İçin Asgari Ücret (01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi)

Brüt Ücret: 6.471,00

Sigorta Primi İşçi Payı: 905,94

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 64,71

Kesintiler Toplamı: 970,65

NET ÜCRET (Asgari Ücret): 5.500,35

2022 Kapıcı Maaşı İşverene Maliyeti (01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi)

Asgari Ücret: 6.471,00

SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı): 1.003,01

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu: 129,42

İşverene Toplam Maliyeti: 7.603,43

