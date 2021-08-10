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Kapıkule Sınır Kapısı'nda çileli dönüşü bekleyen gurbetçiler: Ayrılmak istemiyoruz

10.08.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin hüzünlü dönüşleri devam ederken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Tatillerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor.

Dönüş yoluna geçen ve sınır kapılarında zaman zaman yoğunluk oluşturan gurbetçiler, sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşıyor.

Belçika'ya dönen Hamit Soysal, ailesi ve sevdikleriyle memleketinde güzel ve huzurlu bir tatil geçirdiğini söyledi.

"DOYAMADIK, TÜRKİYE DOYUMSUZ"

Türkiye'den dönüşün her zaman üzüntü verdiğini anlatan Soysal, "Hüzünlü bir şekilde ayrılıyoruz. Ayrılmak istemiyoruz ama işimiz gücümüz orada olduğu için yola düştük. Ailemizi ve sevdiklerimizi geride bıraktık. Doyamadık, Türkiye doyumsuz. Dön, dolaş Türkiye bambaşka." dedi.

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Ailesiyle Almanya'ya dönen Ali Akgöl, dönüş yolunun duygulu olduğunu ifade etti.

Türkiye'den ayrılırken gelecek yılın dönüş hesaplarını yapmaya başladıklarını belirten Akgöl, "Dönüş yolu sanki böyle rampa yukarı gibi oluyor.

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Araba gitmiyor, duygusala bağlıyoruz biraz. Ama ne yapalım, bu da bizim kaderimiz. Seneye tekrar geleceğiz. Döndükten sonra gün saymaya başlayacağız, gelecek yılın tatilinde Türkiye'ye dönmek için." ifadelerini kullandı.

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"VATANIMIZ HER ŞEYDEN DEĞERLİ"

Yaşar Dirin ise güzel bir tatil geçirdiğini, dönüş yoluna geçmenin burukluğunu yaşadığını dile getirerek, "Farklı duygular yaşıyoruz. Kapıkule'den giriş bir başka sevinç ama dönüş çok ayrı bir hüzün oluyor.

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Bunu sadece gurbetçiler iyi bilir, maalesef hüzünlü. Ama yine geleceğiz, vatanımız her şeyden daha değerli." diye konuştu.

Mukaddes Kandemir de Türkiye'de sahiplendikleri "Duman" isimli kedileriyle dönüş yoluna geçtiklerini belirterek, gurbet yolundaki herkese iyi yolculuklar diledi.

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*Kaynak: AA

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