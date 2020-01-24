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Kar fındık üreticisinin yüzünü güldürdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 14:38 | Son Güncelleme

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, dün gece yüksek kesimlerden sonra karın düşük rakımlı alanlara yağmasının fındık açısından önemli olduğunu söyledi.Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, dün gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, dün gece yüksek kesimlerden sonra karın düşük rakımlı alanlara yağmasının fındık açısından önemli olduğunu söyledi.
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, dün gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Karan, “Küresel ısınmadan dolayı artık kara hasret kalmaya başlamıştık. Bu yıl da aslında kara çok ihtiyacımız olan bir sezon gibi gözüküyordu. Çünkü fındığın belli bir saat üşümesi gerekiyor, karanfillerin açması içinse havaların soğumaya ihtiyacı vardı. Tabii belli bir soğuk olmayınca da fındık püsleri de yaklaşık 20 gündür uzamaya başlamıştı ama karanfiller yeterince açmamıştı, son bir haftadır karanfillerde ciddi bir manada açma söz konusu olmaya başladı” dedi.
“Kar bir bereket, toprağın ve fındığın buna ihtiyacı vardı” diyen Karan, “Karın yağmasıyla beraberde artık iyi bir sezona doğru gittiğimizi de söyleyebiliriz. İnşallah önümüzdeki sezon için bereketli geçeceğini düşünüyoruz. Dün geceden bu yana biraz daha düşük rakımlı yerlere de kar yağdı. Aslında bu bizim için de bir can suyu oldu diyebiliriz. Bundan sonraki süreçte Mart ve Nisan ayında sert bir kış olmazsa iyi bir sezon geçeceğini söyleyebiliriz. Şuanki kar bizim için önemliydi ama tomurcukların açmasıyla beraber fındığın soğuğa karşı direnme kuvveti kırılıyor. Yani Mart sonu, Nisan başı gibi ciddi bir soğuk olursa tomurcuklara zarar verebiliyor” şeklinde konuştu.
Fındığın karanfillerinin eksi 8’e kadar dayanabildiğini söyleyen Karan, “Karanfiller tomurcuğa dönüştüğünde don tehlikesi yaşanabiliyor. Zamanında yağan kar her zaman iyidir. Üreticinin afete karşı yapabileceği pek bir şey yok ama ancak ürününü güvence altına alırsa sigorta kapsamında kendisinin de huzurlu bir uyku uyuyacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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