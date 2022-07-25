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Kar zarar ortaklığı belgesi nedir? Kar zarar ortaklığı belgesi hangi hesapta muhasebeleştirilir?

24.07.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

118 Menkul Kıymetler Hesabı ile izlenen KOB, kar zarar ortaklığı belgesinin kısaltmasıdır. Bu menkul kıymet, anonim ortaklıkların finansman ihtiyaçlarını gidermek için ihraç edebilecekleri kar ve zarara katılım hakkını göstermektedir. Kar zarar ortaklığı belgesi ne demek, KOB nasıl muhasebeleştirilir?

Kar zarar ortaklığı belgesi nedir? Kar zarar ortaklığı belgesi hangi hesapta muhasebeleştirilir?

İçindekiler

  • Kar Zarar Ortaklığı Belgesi Nedir?
  • Kar Zarar Ortaklığı Belgesi Hangi Hesapta Muhasebeleştirilir?

Yatırımcının da her koşulda kar ve zarara ortak olmasını sağlayan menkul kıymete, kar zarar ortaklığı belgesi denilmektedir. KOB olarak kısaltılan bu menkul kıymet, anonim ortaklıklarda sıkça tercih edilmektedir. 118 Menkul Kıymetler Hesabı kapsamında izlenen KOB, farklı özellikleri ve şirket açısından önemi ile ön plana çıkmaktadır.

Kar Zarar Ortaklığı Belgesi Nedir?

KOB olarak kısaltılan kar zarar ortaklığı belgesi ne demek? Bu belge, anonim ortaklıkların finansman gereksinimleri gidermek için ihraç edebilecekleri zarar ve kara katılım hakkını temsil eden menkul kıymetlerdir. Dolayısıyla kar zara ortaklığı belgesi, menkul kıymetlerden sayılan bir evraktır. Bu şekilde toplanan fonlar da anonim ortaklığın tüm faaliyetlerinin finansmanı için kullanılmaktadır.

Kar zarar ortaklığı belgesinin özellikleri de sıkça araştırılmaktadır. En önemli özelliği anonim ortaklığın zarar etmesi durumunda, yatırımcının da bu zarara ortak olması şeklinde ifa edilebilen KOB’un diğer nitelikleri ise aşağıdaki gibidir;

  • KOB; en kısa 1 ay, en uzun ise 7 yıl olmak üzere belli vadeler kapsamında düzenlenmektedir.
  • Kar zarar ortaklığı belgesi; vade ortaklık faaliyetinin türüne göre muhtelif süreçlerde aylık ve katları şeklinde oluşturulmaktadır.
  • Bu belgenin bedelleri, vade sonlarında defaten ödenmektedir.
  • Belli hesaplama şartları kapsamında yatırımcının kar ve zarara dahil edildiği KOB, kar garantisi bulundurmayan araçlardır.
  • Kar zarar belgesinin hisse senedi gibi bir menkul kıymet ile değiştirilebilir özellikte ihracı da uygundur.

Kar Zarar Ortaklığı Belgesi Hangi Hesapta Muhasebeleştirilir?

KOB; faiz yerine kar payını seçen, uzun vadeli ortaklığı hedefleyen ve kısa vadede kar payı almak isteyen yatırımcı kitlesine hitap etmektedir. Bu gibi yatırımcılar için cazip bir araç olan kar zarar ortaklığı belgesi, ihraç eden bakımından da bazı önemli özelliklere sahiptir. Çünkü KOB, kaynak oluşturma sürecinde şirketin ortaklık yapısını ve mevcut yönetim sistemini koruma altına almaktadır.

Kar zarar ortaklığı belgesinin hangi hesap kapsamında muhasebeleştirildiği de merak edilmektedir. Bu bağlamda da sayısız menkul kıymetin dahil olduğu “118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı” ortaya çıkmaktadır. Çünkü bono, tahvil ve senet gibi belgeler haricinde ele alınan kar zarar ortaklığı belgesi (KOB); 118 Menkul Kıymetler Hesabı kapsamında izlenmektedir.

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