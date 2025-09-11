FİNANS

Kara para aklama, suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı... Can Holding'e yapılan operasyonun detayları belli oldu

Küçükçekmece Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Can Holding'e bu sabah operasyon düzenlendi. Habertürk, Show Tv, Bloomberg HT, Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji gibi çok sayıda şirkete el konuldu. Başsavcılık operasyonla ilgili açıklama yaptı. Holdinge yöneltilen suçlamalar arasında kara para aklama, suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı yer alıyor. İşte operasyonun detayları...

Ufuk Dağ

Türkiye bu operasyonu konuşuyor. Küçükçekmece Savcılığı’nın kararı ile Can Holding’e kara para aklamak, dolandırıcılık, haksız mal edinme gibi iddialar ile operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri sabah saatlerinde, Mehmet Şakir Can ile Kemal Can’ın sahibi olduğu Can Holding’e bağlı 121 şirketin merkezine giderek, el koydu. Şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna geçti. Operasyon kapsamında ise 10 kişi için gözaltı kararı verildi.

BAŞSAVCILIK DETAYLARINI AÇIKLADI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında;

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edilmiştir.

Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderdiğinde hareket ederek, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği anlaşılmıştır.

Bunun yanında; ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, yapılan bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir.

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda; suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usul kanununa muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği anlaşılmıştır.

MASAK raporlarıyla tespit edilen mali hareketlerin bütüncül değerlendirilmesi neticesinde, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç elde etmeye çalıştıkları ortaya çıkarılmıştır.

Yapılan operasyon kapsamında 121 şirketin malvarlığına değerlerine el konularak TMSF kayyım olarak atamış olup 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Kamu düzenini, mali sistemini, vergi adaletini zedeleyen ve suç teşkil eden bu nitelikteki eylemlere karşı başlatılan soruşturma, MASAK raporları ve elde edilen deliller ışığında tüm yönleriyle titizlikle yürütülmekte olup, adli sürece ilişkin gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır"

Anahtar Kelimeler:
Bloomberg HT Habertürk Doğa Koleji İstanbul Bilgi Üniversitesi Can Holding Kenan Tekdağ Mehmet Şakir Can Kemal Can
