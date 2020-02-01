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Kara yollarında durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.02.2020 08:22 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 35. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerindeki (Selimpaşa mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerindeki alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerindeki köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Çorum-Alaca yolunun 5-17. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Seferihisar-Kuşadası yolunun 22-38 ile 55-59. kilometrelerindeki bölünmüş yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 26-30. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kürtün-Torul yolunun 12. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

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Kara yollarında durum,

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