Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yarın saat 00.00'a kadar (pazartesiyi salıya bağlayan gece) Kurumun sorumluluğu altındaki otoyollar (Yap-işlet-devret yöntemiyle işletilenler hariç) ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılacak.

Edirne-Kırklareli yolunun 11-22. kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kaman-Kırşehir yolunun 0-2.kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 9-12. kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde yapım ve genişletme çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 11-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Turgutlu istikametindeki sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Tokat-Niksar yolunun 27-32. kilometreleri ile Göksun-Elbistan yolunun 22-48. kilometrelerindeki yapım, Bursa-Karacabey yolunun 18-19. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Alanya-Hadim-Taşkent yolunun 37-38, Beyşehir-Isparta yolunun da 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır