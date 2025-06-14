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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu 10-11. kilometrelerindeki şev çalışması nedeniyle Aydın ve Denizli istikametinden emniyet ve sağ şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı, her iki yönden orta ve sol şeritlerden sağlanıyor.

O-3 Otoyolu Selimpaşa Kavşağı-Silivri Kavşağı arasındaki kesimde, kuzey taşıma yolunda (Edirne istikameti) yapılacak üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle kuzey yol platformu (Edirne istikameti) bölümler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer platformdan gidiş-geliş olarak sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu (Doğu) ile Bolu (Batı) kavşakları arasında 12-14. kilometrelerindeki İstanbul istikameti üstyapı onarım çalışması dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 35-36. kilometrelerindeki yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Giresun-Keşap yönünde çalışma süresince ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Simav-Demirci yolunun 11-12. kilometrelerindeki taş duvar çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bozüyük-İnönü yolunun 4-5. kilometrelerindeki (Akpınar mevkii İnönü) istinat taş duvar çalışmaları dolayısıyla yolun banket kısmı kapatılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Büyükçekmece-Kınalı yolunun 32-33. kilometrelerindeki Karadere Köprüsü çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Saray-Tayakadın yolunun 44-45. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Çatalca Ayrımı-Tayakadın-Hasdal yolunun 0-1. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı Kavşağı-Narlı Kavşağı Kesimi 0-2. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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karayolları
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