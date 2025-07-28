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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Düzce kavşakları 14-18. kilometreleri üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Kandıra-Körfez kavşakları 0-11. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatılacak, ulaşım Kandıra Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilecek.

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 6-9. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 11-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 25-29. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 19-34. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 6-8. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Bingöl-Solhan yolunun 23-25. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerinde bulunan Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Tirebolu 1 ve Tirebolu 2 tünellerinin elektrik, elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması nedeniyle ulaşım, saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
karayolları
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