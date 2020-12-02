FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Karaborsaya düştü! Karnabahar fiyatları koronavirüsle uçuşa geçti

Karaborsaya düştü! Karnabahar fiyatları koronavirüsle uçuşa geçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.12.2020 10:15 | Son Güncelleme

Bursa ovalarında bolca ekilen karnabaharın fiyatları uçuşa geçti. 2 ay önce hayvanlara yem olarak verilen karnabaharlar şimdi tarlada 8-10, pazarda 10-12 liradan alıcı buluyor. Koronavirüsle mücadele için doğal beslenmek isteyenlerin ilgisi ve ekimin istenen seviyede olmaması fiyatların yükselmesine sebep olarak gösteriliyor.

Karaborsaya düştü! Karnabahar fiyatları koronavirüsle uçuşa geçti

Eylül ayında ilk hasatları toplanan karnabahar bundan 2 ay önce tarlada 2 liradan satılıyordu. İlk erkenci çeşitler bitip ikinci çeşitlerin hasadı havaların soğumasıyla birlikte 15 gün gecikince karnabahar karaborsaya düştü. 2 ay önce tarlada tanesi 2 liraya satılan ürün şimdi tarlada 8 ila 10 lira arasında alıcı buluyor. Karnabahar az olunca pazarcılar da satacak ürün bulmakta güçlük çekiyor. Tarlada küçük olanlar 5 liradan satılırken, bu ürünler pazarda 8 ila 10 liradan satılıyor. Büyük boylar tarlada 8 ila 10 liradan satılırken, bu boylar pazarda 10 ila 12 liradan alıcı buluyor.

0d396d15-ee06-419e-a0ac-e24ff910f6d8

Bu yıl ikinci hasadın geciktiğini ifade eden üreticiler, "İki ay önce karnabahar tarlada 2 liradan satılıyordu. 15 gün önce olması gereken ürünler soğuk havalardan dolayı olmadı. Böyle olunca ürün değerlendi. Korona virüse karşı doğal beslenmek isteyenler de tercih ediyor. Karnabaharı tarlada 8 ila 10 liradan satıyoruz" dedi.

Bursa Tuzpazarı’nda tezgâh açan pazarcı esnafı ise, "2 ay önce tezgâhta karnabahar 5 liradan satılıyordu. Şimdi ürün olmadığı için 10 ila 12 liradan satılıyor. Ürün olmadığı için fiyatlar yükseldi. Önümüzdeki günlerde bollaşmaya başlayınca fiyatlar düşer" şeklinde konuştu.

KAYNAK:İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsle grip arasındaki farklar neler? Koronavirüsle grip arasındaki farklar neler?
Lavanta yetiştiriciliği nasıl yapılır?Lavanta yetiştiriciliği nasıl yapılır?
Dolar yine hareketli başladı!Dolar yine hareketli başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de korona kabusu! Günlük ölü sayısı 190'la zirvede
Türkiye'de korona kabusu! Günlük ölü sayısı 190'la zirvede
Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı
Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı
Borcu olanlar dikkat! Son başvuru tarihi 31 Aralık
Borcu olanlar dikkat! Son başvuru tarihi 31 Aralık
Altın rotasını değiştirdi!
Altın rotasını değiştirdi!
242 yıllık perakende zinciri iflas etti
242 yıllık perakende zinciri iflas etti
Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama
Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var
31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Siparişlere yetişemiyor
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Siparişlere yetişemiyor
Yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti
Yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti
Varlık Fonu'nda görev değişimi
Varlık Fonu'nda görev değişimi
Altın hareketli başladı!
Altın hareketli başladı!
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BDDK'dan Türkiye Finans Katılım Bankası'na izin
BDDK'dan Türkiye Finans Katılım Bankası'na izin
Lavanta yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kârlı mı devlet teşviki var mı?
Lavanta yetiştiriciliği nasıl yapılır?
Resmi Gazete'de yayımlandı! Balon balığı avlayana para verilecek
Resmi Gazete'de yayımlandı! Balon balığı avlayana para verilecek
Adalet Bakanlığı personel alımı 2020 sonuçları... Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
Memur adayları bekleyişte!
SGK prim yapılandırma 2020 başvurusu... SGK prim borcu yapılandırma ödeme yöntemi! SGK prim borcu yapılandırma nasıl yapılır?
SGK prim borcu yapılandırma nasıl yapılır?
4D'li taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ödeme 2020... 4. ilave tediye ödemeleri 2020 ne zaman? 52 günlük ikramiye 4. taksit ödeme tarihleri!
Binlerce işçi bu günü bekliyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.