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  4. Karaborsaya düştü! Tek kullanımlık tulumlar 3 liradan 120 liraya çıktı

Karaborsaya düştü! Tek kullanımlık tulumlar 3 liradan 120 liraya çıktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.03.2020 14:49 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en kapsamlı İş Güvenliği Ekipmanları Merkezi (İŞGEM) Genel Müdürü ve iş güvenliği uzmanı Mehmet Narin, Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsü sonrasında maske de olduğu gibi eldiven ve tulum satışlarının da karaborsaya düştüğünü söyledi. Narin, "Kutuda 50 adet bulunan tek kullanımlık eldivenlerin fiyatı 13 liradan 80 liraya çıktı. Tek kullanımlık tulumlar 3 liradan 120 liraya çıktı" dedi.

İŞGEM Genel Müdürü ve iş güvenliği uzmanı Mehmet Narin, Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs sonrasında maske de olduğu gibi eldiven ve tulum satışlarını da karaborsaya düştüğünü belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Narin, "Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüs önleyici tedbirleri arasında yer alan maske, tulum, gözlük ve tıbbi eldiven ile bazı dezenfekte ürünlerine olan ilgi fiyatların astronomik rakamlara ulaşmasına yol açtı. Söz konusu ürünlere yönelik iç ve dış talebin patlamasıyla birlikte fırsatçılara gün doğmuş oldu. Ayrıca bazı dolandırılma durumları yaşanmaktadır. Maske ve eldiven kutularına peçete doldurularak satıldığını duyduk" dedi.

Korona virüsü Diyarbakır’da tıbbı eldiven ve tulumu da karaborsaya düşürdü

Yabancıların Türkiye'ye akın etmesinin art niyetli odakların iştahını kabarttığını ifade eden Narin, "Vatandaşlarımızın mağdur olmamak için görmedikleri ürünleri kesinlikle almamaları, sadece gerçek anlamda bu işi yapan güvenilir esnafa ulaşmaları çok önemlidir.
Ayrıca tarafımıza gelen bazı taleplerin arkasında onlarca komisyoncu ve aracı olduğunu görüyoruz, hal böyle olunca fiyatların müşteriye ulaşana kadar aşırı derecede katlanarak yükselmesine neden oluyor. Kutularda satılan eldivenlerin fiyatı 12 ila 13 lira arasında değişiyordu, fakat şuanda bu fiyat 80 liradan satılıyor. Neredeyse 8 kat fazlasına vatandaşlara satıyorlar.
Görmüş olduğunuz tabloda olduğu gibi tulum fiyatları 4,5 liraya satılan tek kullanımlık tulum fiyatı ise 120 liraya kadar satılıyor ve hiç biri gerçek fiyat değildir. Vatandaşların paniğe kapılmaması, taleplerini zamana yayması ile ilgili olarak maskelerde olduğu gibi şuanda eldiven ve tek kullanımlık tulumlarda da aynı uyarıyı yapıyoruz" diye konuştu.
Korona virüsü yayılan ülkeler haritasına bakıldığında Türkiye'nin hala en güvenli ülke konumunda olduğunu bir kez daha vurgulamak istediklerini aktaran Narin, "Tüm üretici ve satıcılara vicdanlı ve merhametli bir satış politikası izlemeleri konusunda uyarıyoruz.
Ülkemize ve milletimize duyulan güveni kötüye kullanmak suretiyle ticaret yapanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Şu anda stokçuluk yapanların malları da aşının bulunmasıyla ellerinde kalacaktır. Daha önce de dediğim gibi devletimizin destek vermesi durumunda Diyarbakır’da büyük bir maske, eldiven ve tulum üzerinde üretim tesisi kurma düşüncemiz ve hazırlıklarımız var. Şuanda makine temininde yaşadığımız zorluklardan ötürü harekete geçemiyoruz. İnşallah bunu da en kısa zamanda yapacağız" şeklinde konuştu. KAYNAK:İHA
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, eldiven, tulum,

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