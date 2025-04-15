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Karadeniz'de çifte tehdit: 200 bin ton fındık çöp olabilir! Bakanlık devreye girdi

15.04.2025 12:06
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Karadeniz'de fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türüyle mücadele sürerken, üreticiler kokarcanın yanı sıra hava sıcaklığının düşmesine bağlı oluşan zirai don nedeniyle tedirgin. Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu üyesi Sebahattin Arslantürk, "200 bin ton civarında bir hasar söz konusu" dedi. Gerekli tedbirler alınmazsa, bu zararın her geçen yıl artacağı öngörülüyor. İşte detaylar...

Karadeniz'de çifte tehdit: 200 bin ton fındık çöp olabilir! Bakanlık devreye girdi

Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta verim ve kalite kaybına yol açan, fındık başta olmak üzere bahçelerde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böceğe karşı başlatılan kimyasal ve biyolojik mücadeleler sürüyor. Kahverengi kokarca dadandığı fındık bahçelerinde yayılarak tehdidini sürdürürken, hava sıcaklıklarının düşmesi, nisan karı ve zirai don da üreticiyi tedirgin etti.

YÜZDE 10 CİVARINDA ZARAR

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UFK Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, son günlerde yaşanan zirai don olaylarının fındık tarımını olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Bu sene de şubat ve mart aylarında soğuk hava dalgalanması oldu. Bunun neticesinde de fındık belli bir oranda olumsuz etkilendi. Yaptığımız ön çalışmalara göre yüzde 10 civarında bir zarar olacağını öngörüyoruz" dedi.

FINDIKTA KOKARCA ETKİSİ

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Arslantürk, "Kahverengi kokarcanın zararı da son 2 yıldır hızlı bir şekilde arttı. Geçen yıl 60 bin ton, bir önceki yılda 30 bin ton, bu yıl da yüzde 20 civarında bir zarara uğratacağını bekliyoruz. Fındığın dışındaki diğer tarımsal ürünlerde de ciddi hasarlar bırakabiliyor. 300'ün üzerinde meyve ve sebzeyi olumsuz yönde etkiliyor.

'200 BİN TON HASAR SÖZ KONUSU'

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Yaklaşık yüzde 10 don hasarı, yüzde 20 civarında da kokarca hasarını öngörüyoruz. Baktığımızda toplamda yüzde 30 civarında ve ciddiye alınması gereken bir hasar oluşturuyor. 200 bin ton civarında bir hasar söz konusu" diye konuştu.

SICAKLIK UYARISI

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Hava sıcaklıklarının artması ile kışlaklardan çıkan kahverengi kokarcaya erken müdahale edilmesi gerekildiğini öneren Sebahattin Arslantürk, "Dona karşı önlem almak kolay değil. Kokarcanın mayıs ayında kışlaktan çıkma aşamasında yok edilmesine yönelik önlemlerin alınması gerekiyor ki sahaya inmesin. Sahaya ne kadar az inerse, verebileceği zarar da o oranda az olur. Kokarca, sıcaklığının 17 dereceye çıkmasıyla kışlaklardan sahalara iniyor.

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Bakanlığın bu konudaki çalışmaları arttı. Umarım bu sezon doğru zamanlama ile zarar minimize edilebilir. Gerekli tedbirler alınmazsa, bu zararın her geçen yıl artarak büyüme ihtimalini gözetiyoruz. Önümüzdeki haftalarda havaların ısınması ile kokarca önceki sezonlara göre daha erken sahalara inecek. Çalışmaların erken başlatılmasında fayda var" dedi.

(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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