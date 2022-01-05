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Karadeniz gazından güzel haber: İlk kez görüntülendi...

05.01.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın çıkarılacağı, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Filyos Limanı'nda inşaatına başlanan doğal gaz işleme tesisi projesinin maketi hazırlandı. Projenin 2023'te tamamlanıp hizmete alınması planlanıyor.

Karadeniz gazından güzel haber: İlk kez görüntülendi...

Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri ile Karadeniz'de sürdürülen doğal gaz arama çalışmalarında, Zonguldak'ın 185 kilometre açığındaki Sakarya Gaz Sahası'nda toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi tespit edildi. Fatih ve Kanuni sondaj gemileriyle arama faaliyetlerine devam edilirken, doğal gazın karaya çıkarılacağı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Filyos Limanı'nda ise çalışmalara devam ediliyor.

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İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Yavuz sondaj gemisinin de Karadeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarında kullanılması için hazırlıkların sürdürüldüğü limanın hemen yanında bulunan yaklaşık 1 milyon metrekarelik alan, Tpao'ya tahsis edildi. Bölgede yüzlerce kamyon ve personel ile doğal gazın karaya çıkarılıp, şebekeye aktarılacağı doğal gaz işleme tesisi kurulması için çalışmalar başlatıldı. Zemin etüt çalışmalarının sürdürüldüğü tesisin projesi de ilk kez görüntülendi.

TESİSTE İŞLENECEK GAZ ŞEBEKEYE İLETİLECEK

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Yeni yıla Filyos Limanı'ndaki Yavuz sondaj gemisinde giren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de ilk kez tanıtılan doğal gaz işleme tesisi maketini inceledi. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, proje maketi üzerinde Bakan Dönmez'e çalışmaları anlattı. Dünyadaki tüm doğal gaz tesisleri gibi yüksek güvenlik önlemleri ile korunacağı açıklanan tesisin, 2023 yılında tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor. TPAO Genel Müdürü Bilgin, 170 kilometrelik boru hattı ile deniz altından gelecek gazın tesiste işlenerek şebekeye eklenmesi için BOTAŞ'a teslim edileceğini açıkladı.

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