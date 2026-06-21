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Karaman Ovası’nda hasat başladı: Çiftçinin yüzü gülüyor

Karaman Ovası’nda arpa hasadı başladı. Bol yağışlar verimi artırırken sulama ve gübre maliyetlerini düşürdü, üretici yüksek rekolte bekliyor.

Karaman Ovası’nda hasat başladı: Çiftçinin yüzü gülüyor

Karaman Ovası'nda yılın ilk arpası hasat edildi. Karaman Ovası'nda bu yıl etkili olan yağışlar arpa üretiminde hem verimi artırdı hem de üreticinin sulama ve gübre maliyetini düşürdü. Normal şartlarda 3-4 kez sulanması gereken arazilerden tek sulamayla verimli mahsul alınırken, çiftçinin yüzü rekolte beklentisiyle güldü.

"YAKLAŞIK YÜZDE 70' E YAKIN ARPA REKOLTESİNİN ARTACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, üreticinin arazisini bir defa sulamasına rağmen oldukça verimli bir mahsul elde edildiğini belirtti. Türkiye genelinde son 40 yılın en verimli yağışlarının yaşandığını ifade eden Bayram, "Karaman Ovası da Türkiye'yi besleyen ovalardan biri. Burada arpa hasadı başladı. Türkiye geneline baktığımız vakit bu yıl verimlerin, rekoltenin artacağı bir yıl yaşıyoruz. Arpada araziyi gezdiğimiz vakit çiftçinin yüzü gülüyor. Fiyatlar beklentilerin altında kalsa da bu yıl verimden ve yağışların fazla olmasından dolayı maliyetler biraz düşük oldu. Geçen yıl arpa üretiminin yaklaşık 4,5 milyon ton civarında olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl ise bu rakam 8-9 milyon ton civarında, yaklaşık yüzde 70'e yakın bir arpa rekoltesinin artacağını öngörüyoruz. Normal şartlarda bu arazinin en az 3-4 defa sulanması gerekiyordu ancak bir defa sulandı. Yağışlar hem gübrelemeden tasarruf sağladı hem de sulamadan dolayı büyük avantaj oluşturdu" dedi.

Karaman Ovası’nda hasat başladı: Çiftçinin yüzü gülüyor 1

"FİYAT BEKLENTİMİZİ KARŞILAMADI"

Üretici Ali Dik ise yağışların bol olmasının maliyetleri düşürdüğünü ancak açıklanan fiyatların beklentilerini karşılamadığını söyledi. Dik, "Ürün iyi inşallah. Fakat fiyatlar bir ay önce aşağı yukarı 15-16 bin lira civarındayken, şu anda 12 bin 500 liraya düşmüş durumda. Devletimizin fiyat açıklamasından sonra bu geri tepti. Fiyat açıklanmasa daha iyi olurdu. Arpa, fiyat olarak çok kazandıracak bir ürün değil ama ekmek zorundayız. Yağışlar bol olduğu için masrafımız biraz az oldu. Burası normalde 3-4 sefer sulanacak olsaydı masraf çok fazla olurdu. Biz burayı sulamadık, bir tek güz döneminde su verdik. Yağışlardan dolayı gübrede atmadık, sonradan 30 kilogram üre kullandık. İnşallah bereketli bir yıl olur" diye konuştu.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Karaman arpa hasat
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