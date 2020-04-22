Karantinadaki vatandaşa devletten büyük destek! Borçlar erteleniyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganı ile Milli Dayanışma Kampanyasını başlattıklarını açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılan yardım hesabına vatandaşlar hesap numaraları ve SMS yoluyla ulaşım sağlayarak desteklerini iletebiliyorlar. Kampanyanın amacı; günlük kazandıkları para ile geçimini sağlayan kişiler başta olmak üzere alınan tedbirler nedeniyle zor durumda olan vatandaşlara yardımcı olmak olarak belirlendi.

KOVID-19 salgını nedeniyle ekonomik alanda yaşanan ticari olumsuzluklar dünyadaki hareketliliği neredeyse durma noktası getirdi. Ülkeler kendi içerisinde ekonomide oluşan zararı azaltmak ve vatandaşlarına rahat bir nefes aldırmak için önlem paketleri hazırladı. Avrupa ülkelerinden gelen önlem paketlerinin yanında Türkiye de kendi kalkanını oluşturdu. 100 milyar TL değerindeki "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinde vatandaşları sevindirecek maddeler yer aldı. Peki bu paketin kapsamı nedir? Karantina döneminde devletin sağladığı destekler nelerdir? İşte, karantina döneminde devletin sağladığı destekler...

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına SMS ile bağış yapmak için; KORONA yazıp 8119'a kısa mesaj göndermek yeterlidir. Her SMS 10 TL olarak ücretlendirmeye tabi tutulur. Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası için Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıf Katılım Bankası'na ait hesap numaraları da paylaşıldı.

KIZILAY DESTEKLERİ SON SÜRAT DEVAM EDİYOR

Kızılay koronavirüse karşı başlatılan topyekün mücadelede başı çeken kurumların içinde yer almayı başardı. Aşevlerinin kapasitesini arttıran kurum, karantina nedeniyle yurtlarda kalan ve ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımını büyük bir özveri ile gerçekleştiriyor. Geçim sıkıntısı çeken 75 bin aileye 400 TL nakit sosyal destek yapılmasına karar verildi. Kızılay'ın son hamlesi ise; 100 bin hijyen ve 150 bin gıda paketini ailelere ulaştırmak olacak.

EKONOMİK KALKAN OLUŞTURAN PAKET VATANDAŞLARI GÜLÜMSETİYOR

Perakende, AVM, otomotiv, lojistik gibi sektörlerin KDV ile SGK primlerine dair ödemeleri önümüzdeki 6 aylık süre boyunca ertelenecek.

Nakit akışı bozulan firmaların banka borçları 3 ay süre ile ertelendi.

Turizmin bel kemiği konaklama vergisi 2021 yılına ertelendi.

Hava yolu kullanarak yapılacak ülke içi seyahatlerde KDV oranı 3 ay boyunca %18'den %1'e düşürüldü.

En düşük emekli maaşı 1500 TL'ye yükseltildi ve kişilerin 1.000 TL'lik bayram ikramiyesini daha erken almasına karar verildi.

65 yaşın üzerinde ve kronik rahatsızlığı olan borçlu vatandaşların ödemeleri ertelendi.

İşletmelere, personel sayısında azaltma yapamaması şartıyla "İşe Devam Kredi Desteği" verilecek.

Kredi Garanti Fonu limiti 2 katına çıkartılacak.

500.000 TL'nin altındaki konutlar için verilebilecek kredi miktarı %90'a çıkartıldı.

2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya yükseltildi.

Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilere ek ders ücreti verilmeye devam edecek.

Kısa çalışma ödeneği ile; faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmeler çalışanlara 3 ay süre ile devlet destekli maaş ödemesi yapacak.

Kamu ve özel sektörde esnek ve uzaktan çalışma modeli devreye alındı.

İhtiyaç sahibi milyonlarca aileye 1000 TL nakdi yardım verilecek.

Sağlık çalışanlarının ve üniversite hastanelerinin çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay üst limitten verilecek.

