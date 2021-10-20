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Karbon salımını azaltmak için BİM'den bir adım daha

20.10.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl Batman, Nisan ayında İstanbul Arnavutköy’de bulunan deposunda güneş enerjisi sistemi kuran BİM son olarak Iğdır deposunda da güneş enerjisine geçti.

Karbon salımını azaltmak için BİM'den bir adım daha

Deponun çatısına kurulan 577 kWp kurulu güç ile depodaki enerji tüketiminin %100’ü güneş enerjisinden karşılanacak. 250 hanenin yıllık enerji tüketimine denk gelen kapasite ile karbon salımında 338 ton azalma olacağı ve bunun da 7.200 adet ağaç kazanımına eşit olduğu belirtildi.

KAZANIMI NE OLACAK?

Karbon ayak izini azaltarak çevreyi korumanın yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sağlayan BİM’in Batman, İstanbul ve Iğdır depolarında kurduğu GES’in toplam gücü 2.23 MW oldu. Bin hanenin yıllık enerji tüketimine denk üretim yapan güneş enerjisi sistemiyle karbon salımında toplamda yıllık 1.426 ton azalma olurken, 30 bin ağaç kazanılıyor.

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Bim
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