KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan: "KARDEMİR dünyanın ilk 100 çelik şirketinden biri olacak"

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, "KARDEMİR, devam eden kapasite artışı yatırımları ile 3,5 milyon tonluk üretim kapasitesine ulaşacak ve dünyanın ilk 100 çelik şirketinden biri olacak." dedi.

Yönetim kurulu toplantısı için KARDEMİR'e gelen Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) üyeleri, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan ve Genel Müdür Soykan tarafından karşılandı.

KARDEMİR'in tarihi, Türk ve dünya demir çelik sektöründeki konumu, üretim kapasiteleri, çevre ve sosyal sorumluluk yatırımları ile makine imalat, raylı sistemler, otomotiv ve savunma sanayisine yönelik üretimleri hakkında katılımcılara bilgi veren Soykan, "KARDEMİR, devam eden kapasite artışı yatırımları ile 3,5 milyon tonluk üretim kapasitesine ulaşacak ve dünyanın ilk 100 çelik şirketinden biri olacak." ifadesini kullandı.

Daha sonra BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında toplantı yapıldı.

Toplantının ardından kişisel koruyucu malzemelerini giyen BAKKA Yönetim Kurulu Üyeleri, sırasıyla kok, yüksek fırınlar, çelikhane sürekli döküm tesisleri, ray profil haddehanesi ve demiryolu tekeri üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

