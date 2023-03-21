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KARDEMİR, Özçelik-İş Sendikası ile anlaştı: Toplu sözleşmede imzalar atıldı: Saatlik çalışma ücretlerine yüzde 50 zam!

21.03.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile Özçelik-İş Sendikası arasında 16. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ne imza atıldı. Buna göre çalışanların saat işçilik ücretlerine ilk 6 ay için yüzde 50 oranında artış yapıldığı belirtildi.

KARDEMİR, Özçelik-İş Sendikası ile anlaştı: Toplu sözleşmede imzalar atıldı: Saatlik çalışma ücretlerine yüzde 50 zam!

KARDEMİR ile Özçelik İş Sendikası arasında bir süredir devam eden ve 2023-2024 yıllarını kapsayan 16. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmesi anlaşmayla sonuçlandı. İmzalanan sözleşmeyle çalışanların saat işçilik ücretlerine ilk 6 ay için yüzde 50 oranında artış yapıldı.

Özçelik İş Sendikasından yapılan yazılı açıklamada toplu iş sözleşme görüşmelerinin, çalışanlarının mutluluğu ve zaferiyle sonuçlandığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Özçelik İş Sendikası Başkanı Yunus Değirmenci, enflasyonu, hayat pahalılığını ve üyelerinin beklentilerini dikkate alarak toplu iş sözleşme masasına oturduklarını kaydetti.

Değirmenci, KARDEMİR'deki üyelerin memnuniyetini önceleyen bir toplu iş sözleşmesini imzalamış olmanın iç huzurunu yaşadıklarını ifade etti.

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Toplu Sözleşme

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