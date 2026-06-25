FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kars'ta hava trafiği yılın ilk 5 ayında hız kazandı

Kars Harakani Havalimanı, 2026'nın ilk 5 ayında 257 bin 160 yolcuya hizmet verdi. Aynı dönemde bin 612 uçuş ve 2 bin 286 ton yük trafiği gerçekleşti.

Kars'ta hava trafiği yılın ilk 5 ayında hız kazandı

Kars Harakani Havalimanı, 2026 yılının ilk beş ayında yolcu ve uçak trafiğindeki yoğunluğuyla dikkat çekti. Havalimanında Ocak-Mayıs döneminde toplam 257 bin 160 yolcuya hizmet verilirken, bin 612 uçuş gerçekleştirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Kars Harakani Havalimanı Mayıs ayında da yoğunluğunu sürdürdü. Mayıs ayında havalimanını kullanan yolcu sayısı 50 bin 742 olarak kayıtlara geçerken, aynı dönemde 312 uçak iniş-kalkış yaptı. Havalimanında Mayıs ayında toplam 426 ton yük taşındı.

Kars ta hava trafiği yılın ilk 5 ayında hız kazandı 1

Yılın ilk beş aylık dönemine ilişkin veriler de Kars’ın hava ulaşımındaki hareketliliğini ortaya koydu. Buna göre Ocak-Mayıs 2026 döneminde Kars Harakani Havalimanı’nda 257 bin 160 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde bin 612 uçak trafiği gerçekleşirken, taşınan yük miktarı ise 2 bin 286 tona ulaştı.

Özellikle turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte yolcu hareketliliğinin arttığına dikkat çekilirken, Kars’ın başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyük şehirlerle olan hava bağlantısının kent ekonomisine, turizmine ve ticaretine önemli katkı sunduğu ifade edildi.

Bölgenin önemli ulaşım merkezlerinden biri konumunda bulunan Kars Harakani Havalimanı'nın, yaz aylarında artacak yolcu talebiyle birlikte daha yoğun bir dönem geçirmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (25 Haziran 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (25 Haziran 2026)
Spot piyasada elektrik fiyatları (25 Haziran 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (25 Haziran 2026)

Anahtar Kelimeler:
Kars Devlet Hava Meydanları İşletmesi havalimanı yolcu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi

Aylık 20 bin TL'ye dayandı: İstanbul'da otopark fiyatları uçtu

Aylık 20 bin TL'ye dayandı: İstanbul'da otopark fiyatları uçtu

12. Yargı Paketi komisyondan geçti! 'IBAN mağdurları' düzenlemesi

12. Yargı Paketi komisyondan geçti! 'IBAN mağdurları' düzenlemesi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.