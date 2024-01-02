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Karşılıksız çekte düşüş

02.01.2024 16:28 | Son Güncelleme:
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Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 4,7 milyar TL'den 4,2 milyar TL'ye geriledi.

Karşılıksız çekte düşüş

Takasbank Çek Takas Sistemi'ne ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi aralık ayında düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 10 bin 268 adet seviyesinde bulunurken, Aralık ayında ayında bu rakam yüzde 24,1 azalarak 7 bin 791 adede indi. Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 4,7 milyar TL'den 4,2 milyar TL'ye geriledi.

Ekonomim'de yer alan habere göre, toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 1 milyon 98 bin 516 adetten 697 bin 897 adede, tutarı ise 354,7 milyar TL'den 276,9 milyar TL'ye indi.


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Anahtar Kelimeler:
Çek Karşılıksız çek
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