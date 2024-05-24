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Kartlı ödemeler artttı! Kredi kartı birinci sırada

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
24.05.2024 14:20
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Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla nisan ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 107 artarak 1 trilyon 127,8 milyar liraya yükseldi.

Kartlı ödemeler artttı! Kredi kartı birinci sırada

Bankalararası Kart Merkezi, nisan ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, nisan itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 122,1 milyon, banka kartı sayısı 190,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 93,7 milyon oldu.

Yıllık bazda kredi kartı sayısında yüzde 15, banka kartı sayısında yüzde 8 ve ön ödemeli kart sayısında yüzde 21 artış gerçekleşti. Toplam kart sayısı ise yüzde 13 artışla 406,4 milyona ulaştı.

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KARTLI ÖDEMELERİN 930,4 MİLYAR LİRASI KREDİ KARTLARIYLA YAPILDI

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla nisan ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 107 artarak 1 trilyon 127,8 milyar lira oldu.

Kartlı ödemelerin 930,4 milyar lirası kredi kartlarıyla, 175,8 milyar lirası banka kartlarıyla, 21,6 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Ödeme tutarlarında yıllık bazda kredi kartlarında yüzde 120, banka kartlarında yüzde 56, ön ödemeli kartlarda yüzde 130 artış yaşandı.

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İNTERNETTEN KARTLA YAPILAN ÖDEMELERİN TUTARI 306,5 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla nisanda yapılan ödemelerin toplam sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 artarak 1,46 milyara ulaştı.

Kartlı ödemelerin 823,6 milyonunda kredi kartları, 535,6 milyonunda banka kartları, 104,3 milyonunda ön ödemeli kartlar kullanılırken artış oranı sırasıyla yüzde 28, yüzde 19 ve yüzde 43 oldu.

İnternetten kartla yapılan ödemelerin tutarı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 106 artarak 306,5 milyar liraya yükseldi. Tutar bakımından internetten yapılan kartlı ödemelerin toplam ödemeler içindeki payı yüzde 27 olarak hesaplandı.

Bu alandaki kartlı ödemelerin sayısı ise yüzde 14 artarak 203 milyona yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin sayısının toplam ödeme sayısı içindeki payı da yüzde 14 olarak kayıtlara geçti.

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TEMASSIZ ÖDEME YÜZDE 40 ARTTI

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 40 artarak 945,3 milyona, tutarı ise yüzde 148 artışla 356,3 milyar liraya ulaştı.

Nisanda mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4'ü temassız gerçekleştirildi.

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RAMAZAN BAYRAMI DÖNEMİNDE KARTLARLA 94,1 MİLYAR LİRALIK ÖDEME YAPILDI

9-12 Nisan tarihlerine denk gelen arife günü ve Ramazan Bayramı döneminde kartlarla 94,1 milyar lira tutarında ödeme yapıldı.

En fazla harcamanın gerçekleştiği sektör olan market sektöründe toplam kartlı ödemelerin yüzde 20'si yapıldı. Bu sektörü yüzde 14 ile giyim, yüzde 11 ile yemek, yüzde 10 ile akaryakıt istasyonları ve yüzde 8 ile çeşitli gıda sektörü izledi.

EN FAZLA ARTIŞ KONAKLAMADA

Bayramda yapılan kartlı ödemelerde en fazla artış yüzde 151 ile konaklama sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü yüzde 140 ile seyahat acenteleri, yüzde 135 ile kuyumculuk, yüzde 132 ile akaryakıt istasyonları ve yüzde 122 ile müteahhitlik sektörü takip etti.

Arife gününde 37 milyar liralık kartlı ödeme yapıldı. Bu tutar, bayram dönemindeki ödemelerin büyük kısmını oluşturdu.

(AA)

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