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Kartlı ödemeler haziranda 1,27 trilyon liraya ulaştı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
24.07.2024 13:19
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Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla haziranda yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artarak 1,27 trilyon liraya ulaştı.

Kartlı ödemeler haziranda 1,27 trilyon liraya ulaştı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), haziran ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini yayınladı.

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Buna göre, haziran ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 124,1 milyon, banka kartı sayısı 191,8 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 96 milyon adede yükseldi. Yılık bazda adet artışı kredi kartında yüzde 15, banka kartında yüzde 7, ön ödemeli kartlarda yüzde 20 olarak gerçekleşti. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 411,9 milyon adede ulaştı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla haziranda yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98 artarak 1,27 trilyon lira oldu.

Ödemelerin 1 trilyon 57 milyar lirası kredi kartları, 186,2 milyar lirası banka kartları, 24,6 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Artış oranı kredi kartlarında yüzde 105, banka kartlarında yüzde 65, ön ödemeli kartlarda yüzde 132 olarak gerçekleşti.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEMELER 349,7 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Haziranda kartların kullanıldığı ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 1,55 milyara yükseldi. Kartlı ödemelerin 887,8 milyon adedi kredi kartlarıyla, 553,7 milyonu banka kartlarıyla, 110,5 milyon adedi ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 artarak 349,7 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 27 oldu. İnternetten kartlı ödeme adedi yüzde 11 artarak 207,2 milyona yükseldi.

Kartlarla yapılan temassız ödeme tutarı yüzde 125 artarak 409,4 milyar liraya ulaşırken, haziranda mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4'ü temassız gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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