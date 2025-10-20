Kasım 2025 kira artış oranı: Gözler enflasyon rakamlarında!

Kiracılar ve ev sahipleri Kasım ayında uygulanacak kira artış oranını merakla bekliyor. TÜFE verileri belirleyici olacak.

Türkiye'de milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini ilgilendiren Kasım 2025 kira artış oranı, merak konusu olmaya devam ediyor. Her ayın başında açıklanan enflasyon rakamları, kira artış oranını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle, gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon verilerinde.

Kira artış oranları, yasal düzenlemeler çerçevesinde belirleniyor. Mevcut yasal düzenlemelere göre, konut kiralarında bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE'deki (Tüketici Fiyat Endeksi) değişim oranı, kira artışında üst sınır olarak kabul ediliyor. Bu, ev sahiplerinin kira bedelini bu oranın üzerinde artırmasının yasal olmadığı anlamına geliyor. Ancak, tarafların karşılıklı anlaşmasıyla daha düşük bir artış oranı belirlenebilir.

Enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde, kira artış oranları hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli bir gündem maddesi haline geliyor. Kiracılar, bütçelerini zorlamayacak bir artış beklerken, ev sahipleri de mülklerinin değerini koruyacak bir kira geliri elde etmek istiyor. Bu durum, zaman zaman anlaşmazlıklara da yol açabiliyor.

Kasım 2025 kira artış oranının ne olacağı, Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Bu veriler, sadece kira artış oranlarını değil, aynı zamanda genel ekonomik gidişatı da yansıtması açısından büyük önem taşıyor. Kiracılar ve ev sahipleri, bu kritik veriyi dikkatle takip edecek ve buna göre gelecek planlarını yapacaklar.

