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Kasım ayından bu yana ilk kez! Akaryakıta indirim 4 ay sonra indirim gelmişken dikkat çeken gelişme: Brent petrol fiyatı rekor kırdı

02.09.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin başta olmak üzere aylar sonra akaryakıt fiyatları için indirim yapılmıştı. Ancak petrol fiyatları için flaş bir gelişme yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı, Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerine Ekim’de de devam edeceği endişeleriyle 88,92 dolara yükselerek geçen yıl Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Kasım ayından bu yana ilk kez! Akaryakıta indirim 4 ay sonra indirim gelmişken dikkat çeken gelişme: Brent petrol fiyatı rekor kırdı

Geçen hafta Cuma günü 84,48 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, bugün geçen haftaya göre yüzde 5,2 artarak 88,92 dolar seviyesinden kapandı. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili ise geçen haftaki kapanışa göre yüzde 7,7 artarak haftayı 86,05 dolar seviyesinde tamamladı.

PETROL FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dünkü toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, OPEC+ grubunun yeni bir arz kesintisi anlaşması yapmaya hazırlandığını duyurdu. Suudi Arabistan ile Rusya'nın gönüllü petrol üretimi kesintisine ekimde de devam edeceğine yönelik endişeler, petrol fiyatlarını yükseltti.

Suudi Arabistan, Temmuz’da başladığı, Ağustos’ta uzattığı günlük 1 milyon varil kesinti uygulamasının süresini eylül ayını kapsayacak şekilde uzatmıştı.

Ağustos’ta da petrol ihracatını günlük 500 bin varil düzeyinde azaltan Rusya ise petrol ihracatını gönüllü olarak azaltmaya devam edeceğini, bu doğrultuda Eylül’de petrol arzında günlük 300 bin varillik kesintiye gidileceğini duyurmuştu.

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FED’İN FAİZ HAMLESİ FİYATLARI DESTEKLİYOR

Öte yandan, ABD'de iş gücü piyasasındaki yavaşlamaya işaret eden verilerin ABD Merkez Bankası Fed'in yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceği yönündeki öngörüleri güçlendirmesi ise fiyatların yükselişini destekliyor.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, ülkede tarım dışı istihdam, Ağustos’ta 187 bin ile beklentilerin üzerinde artarken, işsizlik oranı yüzde 3,8 ile Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Analistler, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artmasına karşın ülkede işsizlik oranındaki yükselişin istihdam piyasasında yavaşlamanın hala devam ettiğini ortaya koyduğunu belirterek, Fed'in faiz artırım döngüsünün son bulmuş olabileceği ihtimalinin gücünü koruduğuna dikkati çekti.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen dolar/TL kurundaki geri çekilme sonucu 5 Mayıs'ın ardından dün benzin fiyatı için 4 ay sonra ilk kez indirim yapılmıştı. Motorin grubunda ise Mayıs ayı sonundan bu yana geçtiğimiz haftalarda 1,52'lik indirim gelmişti.

BENZİN


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