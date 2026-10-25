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Kasım indirimleri öncesi kritik uyarı! Alışveriş yaparken bu hataya düşmeyin

Kasım indirimlerinde sahte kampanya ve dolandırıcılık riskine karşı tüketicilere uyarı yapıldı. Uzmanlar, alışveriş öncesinde fiyatların ve satıcıların güvenilirliğinin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kasım indirimleri öncesi kritik uyarı! Alışveriş yaparken bu hataya düşmeyin

Kasım ayı indirim kampanyaları yaklaşırken tüketicilerin sahte indirimler, kampanya öncesinde yapılan fiyat artışları ve taklit alışveriş sitelerine karşı tedbirli olması gerekiyor. Uzmanlar, indirim oranlarının yanı sıra ürünlerin geçmiş fiyatlarının, kampanya koşullarının ve satıcıların güvenilirliğinin de kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, kasım indirimlerinin ihtiyaçların daha uygun fiyatlarla karşılanması için önemli bir fırsat sunduğunu ancak her kampanyanın avantajlı alışveriş anlamına gelmediğini ifade etti. Güllü, özellikle iddialı indirim mesajlarıyla tüketicilerin alışverişe yönlendirilebildiğine ve yanıltıcı uygulamaların mağduriyete yol açabildiğine dikkati çekti.

Kasım indirimleri öncesi kritik uyarı! Alışveriş yaparken bu hataya düşmeyin 1

İNDİRİM ORANLARI GERÇEK TASARRUFU GÖSTERMEYEBİLİR

Güllü, "Efsane Kasım", "Şahane Cuma", "Black Friday", "son fırsat" ve "yüzde 70 indirim" gibi ifadelerle sunulan kampanyaların her zaman gerçek bir fiyat avantajı sağlamayabileceğini vurguladı. Bazı satışlarda indirim öncesindeki fiyatın gerçeği yansıtmadığını, kampanya başlamadan önce fiyatların yükseltilebildiğini belirten Güllü, stok ve süre bilgilerinin yanıltıcı biçimde sunulması ya da karar vermeyi etkileyen koşulların gizlenmesi gibi uygulamalara karşı uyardı.

Tüketicilerin yalnızca indirim yüzdesine bakarak alışveriş kararı vermemesi gerektiğini kaydeden Güllü, bir ürünün üzerinde yüzde 50, yüzde 60 veya yüzde 70 indirim yazmasının, fiyatın gerçekten aynı oranda düştüğünü tek başına kanıtlamadığını dile getirdi.

Bu nedenle ürünün kampanya öncesindeki fiyatının, farklı satıcılardaki satış bedellerinin ve geçmiş fiyat hareketlerinin karşılaştırılması öneriliyor. Tüketiciler, fiyat karşılaştırma sitelerinden, ürünlerin geçmiş fiyatlarını gösteren araçlardan ve satıcıların internet sitelerindeki kayıtlardan yararlanabiliyor.

Kasım indirimleri öncesi kritik uyarı! Alışveriş yaparken bu hataya düşmeyin 2

ALIŞVERİŞ ÖNCESİ KAMPANYA ŞARTLARINI KONTROL EDİN

Güllü, tüketicilerin alışveriş yapmadan önce ürünün gerçek satış fiyatını ve aynı ürünün başka satıcılarda hangi bedelle sunulduğunu araştırması gerektiğini belirtti. İndirimin hangi ürünlerde ve hangi tarihler arasında geçerli olduğunun da kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Güllü, kampanyaya katılmak için ek ürün satın alma, üyelik oluşturma, belirli bir kartı kullanma veya başka bir koşulu yerine getirme zorunluluğu bulunup bulunmadığının sorgulanmasını tavsiye etti.

Gösterilen fiyatın kargo bedeli ve diğer zorunlu giderlerle birlikte toplam maliyeti yansıtıp yansıtmadığı da alışveriş öncesinde değerlendirilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Güllü, tüketicilerin büyük puntolarla öne çıkarılan indirim mesajlarıyla yetinmemesi, kampanyanın gerçek şartlarını ayrıntılı biçimde incelemesi gerektiğini vurguladı.

Kasım indirimleri öncesi kritik uyarı! Alışveriş yaparken bu hataya düşmeyin 3

TAKLİT ALIŞVERİŞ SİTELERİNE KARŞI DİKKAT

Kasım indirimleri döneminde dolandırıcıların başvurduğu yöntemlerden birinin, bilinen markaların internet sitelerini taklit ederek tüketicileri gerçek olamayacak kadar düşük fiyatlarla alışverişe yönlendirmek olduğunu belirten Güllü, internet üzerinden ödeme yapmadan önce site adresinin dikkatle incelenmesi gerektiğini söyledi.

Güllü, marka adındaki harf farklılıklarının, fazladan eklenen kelimelerin ve gerçek adreslere benzeyen sahte alan adlarının kontrol edilmesini istedi. Satıcının ticari unvanının, açık adresinin ve iletişim bilgilerinin doğrulanabilir olması gerektiğini belirten Güllü, gerekli durumlarda elektronik ticaret bilgilerinin de araştırılmasını önerdi.

Bir internet sitesinin güvenli bağlantı kullanmasının tek başına güvenilir olduğunu göstermediğine işaret eden Güllü, sosyal medya reklamları üzerinden gelen bağlantılara doğrudan tıklamak yerine mümkün olduğunda markanın bilinen resmî internet adresine ulaşılması gerektiğini kaydetti.

Kasım indirimleri öncesi kritik uyarı! Alışveriş yaparken bu hataya düşmeyin 4

KART BİLGİLERİNİ KORUYUN, İADE ŞARTLARINI OKUYUN

İnternetten alışverişte ödeme güvenliğine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Güllü, kart bilgilerinin korunmasını, mümkünse sanal kart ve düşük limit kullanılmasını tavsiye etti. Doğrulama mesajlarının başka kişilerle paylaşılmaması gerektiğini belirten Güllü, satın alma işlemi tamamlanmadan önce satıcı açıklamalarının, teslimat koşullarının, ön bilgilendirme metninin ve iade şartlarının incelenmesini istedi.

Tüketicilerin banka hesaplarına, mesaj yoluyla iletilen IBAN numaralarına veya ne için kullanılacağı açık olmayan ödeme kanallarına yönlendiren satıcılara karşı da temkinli olması gerektiğini ifade eden Güllü, şüpheli uygulamalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kasım indirimleri öncesi kritik uyarı! Alışveriş yaparken bu hataya düşmeyin 5

YANILTICI KAMPANYALAR İÇİN ŞİKAYET ÇAĞRISI

Tüketicilerin bir kampanyanın yanıltıcı olduğunu düşünmeleri durumunda ilgili mercilere şikâyette bulunmaları gerektiğini belirten Güllü, dürüst ticaretin korunması ve denetim mekanizmalarının etkili biçimde işletilmesi gerektiğini vurguladı.

Güllü, "Tüketici aldatılmamalı, dürüst ticaret korunmalı, denetim ve yaptırımlar etkili olmalıdır. Kasım indirimleri tüketicinin cebini koruyan gerçek fırsatlara dönüşmeli, aldatıcı reklamlarla haksız kazanç sağlanan bir döneme dönüşmemelidir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
indirim alışveriş kasım
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