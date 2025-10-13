FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Kasım sonuna kadar fiyatlar uygun' Bolluk yaşanıyor 'Ülkenin en ucuzlarından' diyerek açıkladı

Akdeniz'de balık avı sezonunun açılmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçerken Mersinli balıkçılar, hem bolluk hem de uygun fiyatlarla sezona memnun başladı. Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, "kasım ayının sonuna kadar balık fiyatları gayet uygun ve cüzi kar marjlarıyla satış yapıyoruz" dedi. Polat "Özellikle Mersin Balık Pazarı'nda fiyatlar Türkiye ortalamasına göre oldukça düşük. Mersin, ülkenin en ucuz balık şehirlerinden biri" ifadelerini kullandı.

'Kasım sonuna kadar fiyatlar uygun' Bolluk yaşanıyor 'Ülkenin en ucuzlarından' diyerek açıkladı

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı olan Mersin'de av sezonu 15 Eylül'de açıldı. Sezonun açılmasıyla birlikte kentte bulunan 7 barınaktan 400'den fazla tekne ile balıkçılar açık denize avlanmaya çıkıyor. Karadeniz gibi Akdeniz'de de ilk bir ayın bereketli geçmesi hem balıkçıları hem de uygun fiyatla tüketicileri sevindirdi.

Kasım sonuna kadar fiyatlar uygun Bolluk yaşanıyor Ülkenin en ucuzlarından diyerek açıkladı 1

"BALIKTA BOLLUK YAŞIYORUZ"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, 15 Eylül itibarıyla av yasağının kalktığını hatırlatarak, balıkçıların 'vira bismillah' diyerek denize açıldığını söyledi. Polat, "Yaklaşık bir aylık süreçte balık tutma oranımız gayet güzel. Esnafımız memnun, balıkçılarımız memnun. Havaların da iyi gitmesi sebebiyle balıkta bolluk yaşıyoruz. Fiyatlarımız da gayet uygun. Sardalya ve hamsi 150-200 TL arasında gidiyor. Mersin'in has balığı barbun 200-300 TL arasında. Ayrıca karides, kalamar gibi çeşitlerimiz de bol miktarda çıkıyor. Akdeniz'de çeşitliliğimiz fazla" dedi.

Kasım sonuna kadar fiyatlar uygun Bolluk yaşanıyor Ülkenin en ucuzlarından diyerek açıkladı 2

"KASIM AYININ SONUNA KADAR BALIK FİYATLARI GAYET UYGUN"

Polat, eylül, ekim ve kasım aylarının balık sezonunda fiyatların en uygun olduğu dönemler olduğunu belirterek, "Yılbaşına doğru havaların soğumasıyla denize çıkma oranı azalıyor. Bu da balığın çıkma oranını etkiliyor. Ancak kasım ayının sonuna kadar balık fiyatları gayet uygun ve cüzi kar marjlarıyla satış yapıyoruz. Özellikle Mersin Balık Pazarı'nda fiyatlar Türkiye ortalamasına göre oldukça düşük. Mersin, ülkenin en ucuz balık şehirlerinden biri" diye konuştu.

Kasım sonuna kadar fiyatlar uygun Bolluk yaşanıyor Ülkenin en ucuzlarından diyerek açıkladı 3

Vatandaşlara daha çok balık tüketmeleri çağrısında bulunan Polat, "Şu an yılın 12 ayı sardalya tercih ediliyor. Hamsi, barbun ve gümüş balığı da en çok talep gören türler arasında. Gümüş balığı kılçıksız yapısıyla tercih edilirken, barbun da lezzetiyle öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Kasım sonuna kadar fiyatlar uygun Bolluk yaşanıyor Ülkenin en ucuzlarından diyerek açıkladı 4

"ÇİPURA, SARGOZ, MIRMIR GİBİ TÜRLERDE AZALMA VAR"

Öte yandan, Mersin Balıkçı Barınağı'nda yaklaşık 35 yıldır balıkçılık yapan Kemal Kaçan, oğlu ile birlikte iki tekneyle Akdeniz'e açıldıklarını söyledi. Kaçan, önceki gün akşamüstü ağlarını bıraktıklarını, ertesi sabah erken saatlerde denize açılarak ağlarını topladıklarını belirtti. Akdeniz'de yakaladıkları balık çeşitliliğine değinen Kaçan, "Şu anda balık nazarında halili (Granyöz), gümüş ve tekir barbunyasında bolluk var. Öteki balıklar, çipura, sargoz, mırmır gibi türlerde azalma var. Ama bir yağmur falan gelirse, inşallah onları da tutarız" şeklinde konuştu. (İHA)

Kasım sonuna kadar fiyatlar uygun Bolluk yaşanıyor Ülkenin en ucuzlarından diyerek açıkladı 5


Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram altından tarihi rekor! Dev bankadan zirvelik yeni tahmin geldiGram altından tarihi rekor! Dev bankadan zirvelik yeni tahmin geldi
200 ton satılıyor, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyorlar!200 ton satılıyor, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyorlar!

Anahtar Kelimeler:
balık balık fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.