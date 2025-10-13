'Kasım sonuna kadar fiyatlar uygun' Bolluk yaşanıyor 'Ülkenin en ucuzlarından' diyerek açıkladı

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı olan Mersin'de av sezonu 15 Eylül'de açıldı. Sezonun açılmasıyla birlikte kentte bulunan 7 barınaktan 400'den fazla tekne ile balıkçılar açık denize avlanmaya çıkıyor. Karadeniz gibi Akdeniz'de de ilk bir ayın bereketli geçmesi hem balıkçıları hem de uygun fiyatla tüketicileri sevindirdi.

"BALIKTA BOLLUK YAŞIYORUZ"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, 15 Eylül itibarıyla av yasağının kalktığını hatırlatarak, balıkçıların 'vira bismillah' diyerek denize açıldığını söyledi. Polat, "Yaklaşık bir aylık süreçte balık tutma oranımız gayet güzel. Esnafımız memnun, balıkçılarımız memnun. Havaların da iyi gitmesi sebebiyle balıkta bolluk yaşıyoruz. Fiyatlarımız da gayet uygun. Sardalya ve hamsi 150-200 TL arasında gidiyor. Mersin'in has balığı barbun 200-300 TL arasında. Ayrıca karides, kalamar gibi çeşitlerimiz de bol miktarda çıkıyor. Akdeniz'de çeşitliliğimiz fazla" dedi.

"KASIM AYININ SONUNA KADAR BALIK FİYATLARI GAYET UYGUN"

Polat, eylül, ekim ve kasım aylarının balık sezonunda fiyatların en uygun olduğu dönemler olduğunu belirterek, "Yılbaşına doğru havaların soğumasıyla denize çıkma oranı azalıyor. Bu da balığın çıkma oranını etkiliyor. Ancak kasım ayının sonuna kadar balık fiyatları gayet uygun ve cüzi kar marjlarıyla satış yapıyoruz. Özellikle Mersin Balık Pazarı'nda fiyatlar Türkiye ortalamasına göre oldukça düşük. Mersin, ülkenin en ucuz balık şehirlerinden biri" diye konuştu.

Vatandaşlara daha çok balık tüketmeleri çağrısında bulunan Polat, "Şu an yılın 12 ayı sardalya tercih ediliyor. Hamsi, barbun ve gümüş balığı da en çok talep gören türler arasında. Gümüş balığı kılçıksız yapısıyla tercih edilirken, barbun da lezzetiyle öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"ÇİPURA, SARGOZ, MIRMIR GİBİ TÜRLERDE AZALMA VAR"

Öte yandan, Mersin Balıkçı Barınağı'nda yaklaşık 35 yıldır balıkçılık yapan Kemal Kaçan, oğlu ile birlikte iki tekneyle Akdeniz'e açıldıklarını söyledi. Kaçan, önceki gün akşamüstü ağlarını bıraktıklarını, ertesi sabah erken saatlerde denize açılarak ağlarını topladıklarını belirtti. Akdeniz'de yakaladıkları balık çeşitliliğine değinen Kaçan, "Şu anda balık nazarında halili (Granyöz), gümüş ve tekir barbunyasında bolluk var. Öteki balıklar, çipura, sargoz, mırmır gibi türlerde azalma var. Ama bir yağmur falan gelirse, inşallah onları da tutarız" şeklinde konuştu. (İHA)