Kasımda emeklilik! Doldurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat: İhya imkanı sürüyor

Kamuya borcu olan pek çok kişi yapılandırma yasasından faydalanarak yıllardır ödeyemedikleri borçlarından kurtulma imkanı buldu. Bunun yanında yaşı doldurduğu halde prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar da bu fırsattan yararlanarak hayallerine kavuştu. 30 Eylül’de başvuralar sona ererken, prim borçlarını ihya etmek isteyenler için 1 Kasım’a kadar süre devam ediyor. İşte ayrıntılar…

1 KASIM’A KADAR BAŞVURANLAR PRİMLERİ AVANTAJLI ŞEKİLDE İHYA EDEBİLECEK

Pek çok Bağ-Kur’lu vatandaş yaşı doldurduğu halde prim borçları nedeniyle emekli olamıyordu. Çıkarılan yapılandırma yasası hem borçlardan kurtulmanın hem de emekliliğin yolunu açtı. Bağ-Kur’lular 1 Kasım’a kadar primleri avantajlı bir şekilde ihya edebilecek. Diğer bir deyişle dondurulan günler yeniden canlandırılabilecek. Böylece hem yıllardır ödeyemediği borçtan kurtulup hem de emekli olabilecekler. Ödeme yapılırken borcun tamamı veya ilk takisitinin 1 Kasım’a kadar yapılması gerekiyor.

SADECE ENFLASYON FARKI ALINIYOR

Dondurulan hizmet süreleri aylık olarak 1234 lira ödenerek kazanılabiliyor. Yapılandırma ile birlikte ihya edilen primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınıyor. Sadece enflasyon farklı ile günceleme yapılıyor.

KREDİ İMKANINDAN FAYDALABİLİRSİNİZ

Borcunu ihya etmek isteyen emekliler için kredi imkanı da açılmıştı. Devlet, Halk bankası, Ziraat bankası ve Vakıfbank ile anlaşarak yapılandırmaya başvuru yapanlar için kredi imkanı sundu. Böylece emekli prim borçlarını yapılandırma ile ihya etmek isteyenler kamu bankalarına başvurmadan önce SGK’dan “emekli olabilir” yazısı alması gerekiyor. Vatandaşın yaşı doldurduğunu ve prim borcu nedeniyle emekli olamadığına dair gösterilen bu belgenin ardından kamu bankalarından kredi çekilebiliyor. Başvurunun ardından 13 gün sonra emekli maaşı başlanıyor ve kredi borcu ödemeleri ise emekli maaşından kesiliyor. Böylece prim borcu nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur’lular hem yıllardır hayalini kurudkları emekliliğe kavuşuyor hem de ceplerinden para çıkmadan borç kendi kendini ödüyor. Bu fırsattan yararlanmak için son tarih 1 Kasım. Sizler de borcunuzu ihya ederek emekli olabilirsiniz.



