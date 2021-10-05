FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kasımda emeklilik! Doldurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat: İhya imkanı sürüyor

Kasımda emeklilik! Doldurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat: İhya imkanı sürüyor

05.10.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi döneminde çıkarılan yapılandırma yasasına başvurular 30 Eylül itibarıyla sona erdi. Ancak 1 Kasım’a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuranlar daha az ödeme ile prim borcunu ihya edebilir.

Kasımda emeklilik! Doldurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat: İhya imkanı sürüyor

Kamuya borcu olan pek çok kişi yapılandırma yasasından faydalanarak yıllardır ödeyemedikleri borçlarından kurtulma imkanı buldu. Bunun yanında yaşı doldurduğu halde prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar da bu fırsattan yararlanarak hayallerine kavuştu. 30 Eylül’de başvuralar sona ererken, prim borçlarını ihya etmek isteyenler için 1 Kasım’a kadar süre devam ediyor. İşte ayrıntılar…

1 KASIM’A KADAR BAŞVURANLAR PRİMLERİ AVANTAJLI ŞEKİLDE İHYA EDEBİLECEK

Pek çok Bağ-Kur’lu vatandaş yaşı doldurduğu halde prim borçları nedeniyle emekli olamıyordu. Çıkarılan yapılandırma yasası hem borçlardan kurtulmanın hem de emekliliğin yolunu açtı. Bağ-Kur’lular 1 Kasım’a kadar primleri avantajlı bir şekilde ihya edebilecek. Diğer bir deyişle dondurulan günler yeniden canlandırılabilecek. Böylece hem yıllardır ödeyemediği borçtan kurtulup hem de emekli olabilecekler. Ödeme yapılırken borcun tamamı veya ilk takisitinin 1 Kasım’a kadar yapılması gerekiyor.

SADECE ENFLASYON FARKI ALINIYOR

Dondurulan hizmet süreleri aylık olarak 1234 lira ödenerek kazanılabiliyor. Yapılandırma ile birlikte ihya edilen primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınıyor. Sadece enflasyon farklı ile günceleme yapılıyor.

KREDİ İMKANINDAN FAYDALABİLİRSİNİZ

Borcunu ihya etmek isteyen emekliler için kredi imkanı da açılmıştı. Devlet, Halk bankası, Ziraat bankası ve Vakıfbank ile anlaşarak yapılandırmaya başvuru yapanlar için kredi imkanı sundu. Böylece emekli prim borçlarını yapılandırma ile ihya etmek isteyenler kamu bankalarına başvurmadan önce SGK’dan “emekli olabilir” yazısı alması gerekiyor. Vatandaşın yaşı doldurduğunu ve prim borcu nedeniyle emekli olamadığına dair gösterilen bu belgenin ardından kamu bankalarından kredi çekilebiliyor. Başvurunun ardından 13 gün sonra emekli maaşı başlanıyor ve kredi borcu ödemeleri ise emekli maaşından kesiliyor. Böylece prim borcu nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur’lular hem yıllardır hayalini kurudkları emekliliğe kavuşuyor hem de ceplerinden para çıkmadan borç kendi kendini ödüyor. Bu fırsattan yararlanmak için son tarih 1 Kasım. Sizler de borcunuzu ihya ederek emekli olabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu köyde evler lüks semtlerle yarışıyor!Bu köyde evler lüks semtlerle yarışıyor!
İzleyenler şoke oldu! Büyük timsah küçük olanı yediİzleyenler şoke oldu! Büyük timsah küçük olanı yedi
SGK'dan çok önemli değişiklik! Aldıktan sonra 5 gün süreniz varSGK'dan çok önemli değişiklik! Aldıktan sonra 5 gün süreniz var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

Bir kötü haber daha! Krizi büyüyor

Bir kötü haber daha! Krizi büyüyor

Bu köyde evler lüks semtlerle yarışıyor!

Bu köyde evler lüks semtlerle yarışıyor!

Üniversite eğitimi gerektirmeyen geleceğin en önemli 10 işi!

Üniversite eğitimi gerektirmeyen geleceğin en önemli 10 işi!

Bitcoin kritik 50 bin dolar sınırını geçti!

Bitcoin kritik 50 bin dolar sınırını geçti!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

EPGİS açıkladı: LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi

EPGİS açıkladı: LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor!

Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor!

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Banttaki son araç da böyle indi

Banttaki son araç da böyle indi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.