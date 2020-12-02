FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kasımda en çok domatesin fiyatı arttı

Kasımda en çok domatesin fiyatı arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.12.2020 17:54 | Son Güncelleme

İTO verilerine göre, kasımda fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kalemi yüzde 33,54 ile domates oldu.

Kasımda en çok domatesin fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), kentte kasımda fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 33,54 ile domates olduğunu bildirdi.

İTO tarafından Kasım 2020 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 99’unun perakende fiyatı artarken, 23 ürünün fiyatı düştü, 120 ürünün fiyatı ise değişmedi.

KASIM AYINDA DOMATESİN FİYATI YÜZDE 33,54 ARTTI

Kasım ayında yüzde 33,54 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan domates olarak belirlendi.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, gıda harcamaları yaş kuru sebze meyveler alt grubundan yüzde 22,24 ile kabak, diğer harcamalar grubundan yüzde 19,27 ile mahkeme ve avukatlık ücretleri, gıda harcamaları grubundan yüzde 17,91 ile taze fasulye ve yüzde 17,33 ile yumurta oldu.

LİMON YÜZDE 17,90 UCUZLADI

Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 17,90 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler aynı gruptan yüzde 17,30 ile ayva, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 15,20 ile çarşaf, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yüzde 12,87 ile muz ve yüzde 5,72 ile yeşil soğan olarak belirlendi.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ben de zorluklar yaşadım' 'Ben de zorluklar yaşadım'
2021 altın yılı mı olacak?2021 altın yılı mı olacak?
Ödemeler için son gün!Ödemeler için son gün!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor
Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor
Sosyal medyada olay oldu: C'ovid H'alk P'artisi
Sosyal medyada olay oldu: C'ovid H'alk P'artisi
Emsal niteliğinde karar! Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize ceza
Emsal niteliğinde karar! Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize ceza
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek
İndirimli elektrik için son fırsat
İndirimli elektrik için son fırsat
'Kırmızı altın' olarak biliniyor! Zorlu mesai başladı
'Kırmızı altın' olarak biliniyor! Zorlu mesai başladı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var
31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Siparişlere yetişemiyor
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Siparişlere yetişemiyor
Yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti
Yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti
Varlık Fonu'nda görev değişimi
Varlık Fonu'nda görev değişimi
Altın hareketli başladı!
Altın hareketli başladı!
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Türkiye ihracatını artıran 4 ülkeden biri'
'Türkiye ihracatını artıran 4 ülkeden biri'
Hamsinin kilosu 8 liraya geriledi
Kapış kapış satılıyor! 8 liraya düştü
7 bankanın çalışma saatleri değişti
Bankaların çalışma saatlerinde değişiklik
Uzmanlardan 2021 altın yorumu ve grafiği... 2021 altın yılı mı olacak?
2021 altın yılı mı olacak?
Yemeksepeti'nden restoranlara 20 milyon TL'lik destek paketi
Yemeksepeti'nden restoranlara 20 milyon TL'lik destek paketi
Emsal niteliğinde karar! Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize ceza
Emsal niteliğinde karar! Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize ceza

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.