Kasko deprem hasarını karşılar mı? Araç kaskosu ve trafik sigortası deprem hasarını öder mi? Depremde binlerce araç pert oldu!

Kaskonun deprem hasarını karşılayıp karşılamayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkıma neden olan deprem nedeniyle aracı zarar gören kişiler konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, Kasko deprem hasarını karşılar mı? Araç kaskosu ve trafik sigortası deprem hasarını öder mi? İşte detaylar...

KASKO DEPREM HASARINI KARŞILAR MI?

Deprem nedeniyle otomobilinde hasar oluşan vatandaşlar kasko poliçeleri olmadığı takdirde oluşan zararı kendileri karşılamak durumunda kalacak. Fakat kasko poliçesi olan kişilere ilişkin durum farklı. Poliçelerde deprem teminatı yer aldığı için hasar yüzde 100 karşılanıyor. Otomobili kullanılamayacak durumda olan kişi bu aracın bu aracın piyasa rayiç bedeli ne ise çok hızlı bir şekilde alabilecek.

Dar kapsamlı kaskosu olanların bu durumdan faydalanamıyor.

KASKO ARAÇTA OLUŞAN KISMİ HASARI KARŞILAR MI?

Kaskosu olan otomobillere ilişkin oluşan kısmi hasar

Kasko otomobillerde kısmi hasar oluşması durumunda eksperler tarafından incelenir. Hasar tespit dosyası oluşturulduktan sonra eksperin aracın pert ya da tamir edilebileceği yönünde karar vermesi sonrası tamir masrafları karşılanmaktadır. Daha sonra serviste yapılıp otomobil teslim edilebilmektedir.



