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Kasko fiyatlarındaki reel düşüş şirketleri rekabet haline soktu... İlk 7 ayda sigorta şirketleri yüzde 10 prim kazandı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.09.2024 11:03
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Aracı olanlar için önemli bir gider kalemi olan kasko fiyatları geçen senelere göre daha az artarak yılın ilk 7 ayında nominal olarak yüzde 38,9 arttı. Ancak kasko fiyatlarını enflasyondan arındırıldığında reel olarak yüzde 14,2'lik bir düşüş görüldü. Kasko fiyatlarının az artması sigorta şirketlerinin rekabete girmesinde etkili olsa da ödedikleri hasar neredeyse yüzde 100'ün üzerinde arttı.

Kasko fiyatlarındaki reel düşüş şirketleri rekabet haline soktu... İlk 7 ayda sigorta şirketleri yüzde 10 prim kazandı

Türkiye Sigortalar Birliği'nin (TSB) rakamlarına göre, Türkiye'de yılın ilk 7 ayında kasko yaptıran yaklaşık 4,8 milyon araca 5 milyon 192 bin adet teminat verildi ve bunun karşılığında 59 milyar lira prim toplandı. Geçen sene ile bir kıyas yapıldığında ise yine aynı döneme göre, 4 milyon 737 bin teminata karşılık 42,6 milyon lira prim toplandı. Yapılan hesaplamalar sonucunda ise bir aracın kasko bedeli 9 bin 749 liradan 12 bin 228 liraya çıktığı görüldü.

OTOMOTİV-OTOMOTİV

REEL OLARAK KASKO FİYATLARI DÜŞTÜ

Habertürk'ün haberine göre yılın ilk 7 ayında kasko yaptıran kasko yaptıran araçların sayısını prim toplamına bölündüğünde hem de TSB'nin verileri baz alındığında da kasko fiyatları yılın ilk 7 ayında nominal olarka yüzde 38,9 oranında artış gösterdiğ görülüyor.

Reel olarak enflasyondan arındırıldığında ise kaskoda yüzde 14,2'lik bir düşüş olduğu hesaplanıyor. Sigorta Bilgi Merkezi rakamlarına göre ise kaskoda prim artışı nominal olarak bile yüzde 27'de kaldı.

ŞİRKETLER REKABETE GİRDİ

Kasko fiyatlarının az artmasında başta kamu olmak üzere bazı sigorta şirketlerinin agresif olarak rekabete girmesinin etkisi büyük. Yaptırılması zorunlu olan trafik sigortasında da reel artış yüzde 5'te kaldı. Şirketler trafik sigortasında geçen yıl 56 milyar bu yıl 7 ayda ise 95,2 milyar lira prim elde etti. Geçen yıla göre reel olarak uçak yolcu kaza, zorunlu koltuk, yabancılar için sağlık seyahat sağlık sigortalarında da sigorta fiyatları reel olarak geriledi.

TSB'nin açıkladığı Temmuz ayı sonu istatistiklerine göre sigorta şirketlerinin 7 ayda tüm sigorta branşlarında topladığı prim geçen yıla göre reel olarak yüzde 10 artarak 248 milyar liradan 442 milyar liraya ulaştı.

OTOMOTİV AAAA

MADEN ÇALIŞANLARIN SİGORTA YAPTIRMA ORANLARI ARTTI

Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortasında artış yüzde 298 gibi yüksek gibi görünse de bu bronşta uzun yıllar yapılmayan prim artışının Erzincan'daki kaza sonrası artırılmasının etkisi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Araç kasko sigorta
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