Kasko fiyatlarındaki reel düşüş şirketleri rekabet haline soktu... İlk 7 ayda sigorta şirketleri yüzde 10 prim kazandı

Türkiye Sigortalar Birliği'nin (TSB) rakamlarına göre, Türkiye'de yılın ilk 7 ayında kasko yaptıran yaklaşık 4,8 milyon araca 5 milyon 192 bin adet teminat verildi ve bunun karşılığında 59 milyar lira prim toplandı. Geçen sene ile bir kıyas yapıldığında ise yine aynı döneme göre, 4 milyon 737 bin teminata karşılık 42,6 milyon lira prim toplandı. Yapılan hesaplamalar sonucunda ise bir aracın kasko bedeli 9 bin 749 liradan 12 bin 228 liraya çıktığı görüldü.

REEL OLARAK KASKO FİYATLARI DÜŞTÜ

Habertürk'ün haberine göre yılın ilk 7 ayında kasko yaptıran kasko yaptıran araçların sayısını prim toplamına bölündüğünde hem de TSB'nin verileri baz alındığında da kasko fiyatları yılın ilk 7 ayında nominal olarka yüzde 38,9 oranında artış gösterdiğ görülüyor.

Reel olarak enflasyondan arındırıldığında ise kaskoda yüzde 14,2'lik bir düşüş olduğu hesaplanıyor. Sigorta Bilgi Merkezi rakamlarına göre ise kaskoda prim artışı nominal olarak bile yüzde 27'de kaldı.

ŞİRKETLER REKABETE GİRDİ

Kasko fiyatlarının az artmasında başta kamu olmak üzere bazı sigorta şirketlerinin agresif olarak rekabete girmesinin etkisi büyük. Yaptırılması zorunlu olan trafik sigortasında da reel artış yüzde 5'te kaldı. Şirketler trafik sigortasında geçen yıl 56 milyar bu yıl 7 ayda ise 95,2 milyar lira prim elde etti. Geçen yıla göre reel olarak uçak yolcu kaza, zorunlu koltuk, yabancılar için sağlık seyahat sağlık sigortalarında da sigorta fiyatları reel olarak geriledi.

TSB'nin açıkladığı Temmuz ayı sonu istatistiklerine göre sigorta şirketlerinin 7 ayda tüm sigorta branşlarında topladığı prim geçen yıla göre reel olarak yüzde 10 artarak 248 milyar liradan 442 milyar liraya ulaştı.

MADEN ÇALIŞANLARIN SİGORTA YAPTIRMA ORANLARI ARTTI

Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortasında artış yüzde 298 gibi yüksek gibi görünse de bu bronşta uzun yıllar yapılmayan prim artışının Erzincan'daki kaza sonrası artırılmasının etkisi oldu.