Katar ve Türkiye merkez bankaları swap anlaşmasının süresini uzattı!

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından dün akşam yayımlanan açıklamada iki ülkenin, "TCMB ve Katar Merkez Bankası arasındaki TL-Katar riyali takas anlaşmasının uzatılması ve tadil edilmesi mutabakatının imzalanmasını memnuniyetle karşıladığı" ifade edildi.

15 MİLYAR DOLARA ÇIKMIŞTI

Katar ve Türkiye aralarındaki swap imkanının büyüklüğünü geçen yıl 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarmıştı.

BAŞKANLAR GÖRÜŞMÜŞTÜ

Reuters haber ajansının, Katar devlet haber ajansından aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Doha ziyareti kapsamında dün Katar Merkez Bankası başkanı ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile biraraya gelerek finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ele almıştı.



