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Katar ve Türkiye merkez bankaları swap anlaşmasının süresini uzattı!

08.12.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Katar ve Türkiye merkez bankaları aralarında var olan swap anlaşmasının süresini uzattı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından dün akşam yayımlanan açıklamada iki ülkenin, "TCMB ve Katar Merkez Bankası arasındaki TL-Katar riyali takas anlaşmasının uzatılması ve tadil edilmesi mutabakatının imzalanmasını memnuniyetle karşıladığı" ifade edildi.

15 MİLYAR DOLARA ÇIKMIŞTI

Katar ve Türkiye aralarındaki swap imkanının büyüklüğünü geçen yıl 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarmıştı.

BAŞKANLAR GÖRÜŞMÜŞTÜ

Reuters haber ajansının, Katar devlet haber ajansından aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Doha ziyareti kapsamında dün Katar Merkez Bankası başkanı ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile biraraya gelerek finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ele almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Katar TCMB
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