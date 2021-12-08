ASELSAN'dan satış iddialarına ilişkin açıklama!

Çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu ASELSAN'dan yabancı yatırımcıya satılacağı iddialarına cevap geldi.

"GEÇERLİLİK PAYI TAŞIMAMAKTADIR"

Açıklamada, "Vatandaşların bağışlarıyla kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı iddialarının hiçbir geçerlilik payı taşımamaktadır" denildi.

ASELSAN'ın satılacağını ilişkin gerçek dışı iddialar ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı şirketin tüm hukuki haklarını saklı tuttuğu vurgulandı.



