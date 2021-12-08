FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. ASELSAN'dan satış iddialarına ilişkin açıklama!

ASELSAN'dan satış iddialarına ilişkin açıklama!

08.12.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı basın ve yayın organlarında yer alan satış haberlerine ilişkin ASELSAN'dan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı iddialarının hiçbir geçerlilik payı taşımamaktadır" denildi.

ASELSAN'dan satış iddialarına ilişkin açıklama!

Çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu ASELSAN'dan yabancı yatırımcıya satılacağı iddialarına cevap geldi.

"GEÇERLİLİK PAYI TAŞIMAMAKTADIR"

Açıklamada, "Vatandaşların bağışlarıyla kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı iddialarının hiçbir geçerlilik payı taşımamaktadır" denildi.

ASELSAN'ın satılacağını ilişkin gerçek dışı iddialar ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı şirketin tüm hukuki haklarını saklı tuttuğu vurgulandı.

Citigroup: Emtia fiyatlarındaki yükseliş devam etmeyecekCitigroup: Emtia fiyatlarındaki yükseliş devam etmeyecek


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu Trafik Sigortası'nda değişiklikAraç sahipleri dikkat! Zorunlu Trafik Sigortası'nda değişiklik
Sırrı çözüldü! Bin yıllık mezar geleneğiSırrı çözüldü! Bin yıllık mezar geleneği
İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatıİşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı
Anahtar Kelimeler:
Aselsan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tepki çeken görüntüler! Kıyafetleri kirli diye koltuğa oturtulmadı

Tepki çeken görüntüler! Kıyafetleri kirli diye koltuğa oturtulmadı

Skandal olay! Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler

Skandal olay! Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler

Elektrik faturalarında kademeli tarife dönemi

Elektrik faturalarında kademeli tarife dönemi

Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı

Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı

Emtiada yükseliş devam etmeyecek

Emtiada yükseliş devam etmeyecek

İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı

İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

2022 memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

2022 memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.