Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038869 -0,39 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 570,162838 -0,11 Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,629308 -0,03 İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,067572 -0,01 TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 167,838464 0,00 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015381 -2,44 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022474 -0,58 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,852348 -0,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,123689 -1,27 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,063294 -1,23 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,273377 -1,17 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,022936 -1,06 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,024884 -0,99 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,911125 -0,84 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,304322 -0,64 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,283452 -0,58 HSBC Portföy Değ. Fon 106,459404 -0,52 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051362 -0,42 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,841936 -0,22 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,266315 -0,18 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,040508 -0,18 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,200419 -0,18 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,831535 -0,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,025123 -0,23 Deniz Port. Altın Fonu 0,036771 -0,21 TEB Portföy Altın Fonu 0,072035 -0,21 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,042503 -0,20 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029356 -0,20(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)