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Kaybettirdi ama herkesin tercihi o oldu! Mevduat faizlerinde yeniden yükselişe yeşil ışık: TL mevduatta reel getiri dönemi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
14.08.2024 07:52
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TL mevduat hesaplarında büyüklük günden güne artarken son bir yılda yaşanan tablo ortaya çıktı. Bu kapsamda mevduat faizi getirisi enflasyona yenildi. Altın, dolar, borsa, mevduat arasından bir tek BİST 100 endeksi kazandırırken mevduatta reel getiri yüzde 30’a yakın kaybettirdi. Ancak enflasyonda yaşanacak düşüş sonrası parasını bankada değerlendirecek yatırımcıya yeniden kazanç imkanı doğdu.

Geçen bir yıllık sürede mevduat faizlerindeki yükseliş mevduat hesaplarının büyümesine önemli katkı verdi. 2023’ün Ağustos ayında yüzde 27 civarında olan 6 aylık TL mevduatın faizleri son zamanlarda yüzde 60’lara kadar çıktı. Mevduat faizlerinin uzun bir süre enflasyonun altında kalarak negatif getiri sağladığı görülüyor. Ancak bu durum aylık bazda bakıldığında özellikle Temmuz ayında baz etkisiyle birlikte enflasyondaki hızlı düşüşün sonucunda biraz değişti ve enflasyon bazında mevduat faizleri reel getiri sağlamaya başladı.

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Konuyla ilgili Dünya Gazetesi’ne görüş bildiren bankacılık kaynakları, “Döviz kurlarının enflasyon oranı kadar artmaması hatta sabit kalması aslında dövize yıllık yüzde 50 faiz uygulandığı sonucuna çıkıyor. Bu durum her ne kadar yüksek faizden yararlanmak isteyen sıcak paranın ülkemize girişini sağlayacak olsa da bu kısa vadeli bir durum olacak, yüksek faizden yararlanan yabancı yatırımcı kısa sürede faiz gelirini alıp ülkeyi terk edecektir” yorumunu yaptılar.

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MEVDUAT FAİZİ ORANLARINDA 3 PUANLIK ARTIŞ

2023 yılında seçim sonrası ekonomi yönetiminin değişmesiyle Merkez Bankası Haziran ayından başlayarak politika faizini toplam 3400 baz puan artırarak yüzde 42,50 seviyesine yükseltirken yılbaşından bu yana 750 baz puanlık daha artış yaparak politika faizini yüzde 50 seviyesine kadar getirdi.

Yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı programla beraber mevduat ve kredi faizlerinin politika faizi etrafında seyretmeye başladığı görülüyor. Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 2 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 3 baz puan artışla yüzde 55,78 olurken, dolar mevduat faizi 5 baz puan azalışla yüzde 1,73 ve euro mevduat faizi 14 baz puan azalışla yüzde 1,10 oldu.

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İHTİYAÇ KREDİ FAİZLERİNDE AZALMA

TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 15 baz puan azalışla yüzde 61,66 oldu. TL bazlı konut kredi faizleri 8 baz puan azalışla yüzde 43,64; taşıt kredi faizleri 397 baz puan artışla yüzde 54,94 ve ihtiyaç kredi faizleri 40 baz puan azalışla yüzde 73,93 olarak gerçekleşti. Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 19 baz puan artışla yüzde 8,51 olurken, Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 55 baz puan azalışla yüzde 6,51 oldu.

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KKM’DEN TL MEVDUATA GEÇİŞİN HIZLANACAK

Merkez Bankası, geçtiğimiz ay TL mevduatı özendirmeye yönelik adımlar attı. Karar ile KKM’den Türk Lirası mevduata geçişlerin hızlandırılması hedefleniyor. TCMB uygulama talimatında yaptığı değişiklikle, “KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırını politika faiz oranının yüzde 80’inden yüzde 70’ine” düşürdü. Bu değişiklik ile KKM’de en düşük faiz oranı yüzde 40’tan yüzde 35’e indirilmiş oldu.

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TL MEVDUAT YÜZDE 29,63 KAYBETTİRDİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,12 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Amerikan Doları yüzde 6,65, Euro yüzde 7,12, mevduat faizi (brüt) yüzde 19,55 ve DİBS yüzde 39,45 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 2,55, Amerikan Doları yüzde 18,35, Euro yüzde 18,76, mevduat faizi (brüt) yüzde 29,63 ve DİBS yüzde 47,04 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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Anahtar Kelimeler:
mevduat faizi
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