FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kayıt dışılık ile mücadelede ev sahiplerine kötü haber... Kiraya veremeyecekler

Kayıt dışılık ile mücadelede ev sahiplerine kötü haber... Kiraya veremeyecekler

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
27.08.2024 10:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde turistik bölgelerde otel fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşların oda kiraladığı haberleri yayılmıştı. Turistik bölgede evi olan vatandaşların evlerindeki bir odayı da kiraladığı belirtildiği haberde 100 bin TL'ye kadar ceza verileceği aktarılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre, turistik bölgelerde evleri olan vatandaşlar evlerini kiraya veremeyecek. Peki ayrıntılar neler? İşte detaylar...

Kayıt dışılık ile mücadelede ev sahiplerine kötü haber... Kiraya veremeyecekler

Son günlerde otel fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar, turistik bölgelerde evleri olan vatandaşlar evlerindeki odayı kiralıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre, turistik bölgelerde evleri olan vatandaşlar evlerini kiraya veremeyecek. Bu düzenleme ile evlerin kiralaması yalnızca yönetim şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek. Düzenlemenin amacı ise kayıt dışı kiralama faaliyetlerinin önüne geçebilmek. Karar tartışma yaratsa da ev sahiplerinin bu süreçte bir temsilci atamaları da zorunlu hale getirildi.

TEMSİLCİ SEÇECEKLER

HaberGlobal'in haberine göre, turistik bölgelerde yeni dönem başlarken hatırlanacağı üzere yıl başında çıkartılan yönetmelik ile de kısa süreli kiralamalar için izin belgesi şartı getirilmişti. Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, ev sahiplerinin kayıt dışı kiralamalarının önüne geçilebilmesi için bu kararın alındığını belirterek, "Konut veya devre mülk sahipleri kendilerine temsilci seçecek. Seçtikleri bu temsilcilere ise kiralama yapabilmeleri için noterden onay verecek. Bu onay sonrasında yönetim şirketleri tarafından kiralama işlemleri gerçekleştirilecek” açıklamasında bulundu.

TURİZME ZARAR VERİR Mİ?

Gayrimenkul Uzmanı Şerif Varlı da bu kararın ev sahiplerinin bireysel verebilecekleri bir hizmet olmadığını belirterek, "Ev sahiplerine giriş, çıkış, temizlik, konaklama döneminde destek, güvenlik de sağlanması gerekiyor. Aksi takdirde karar turizme zarar verebilir. Profesyonel şirketlerin, belli turizm lisansları ve faturalar karşılığı bu hizmeti vermeleri gerekiyor" dedi.

MÜSTAKİL VİLLALARIN DURUMU

Gayrimenkul Uzmanı Ufuk Tetik ise konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ocak 2024 itibariyle airbnb kanununda buna yönelik düzenlemeler olmuştu ancak toplu konutların içerisindeki airbnblerin kiralanmasının önüne geçilse de müstakil villaların önüne geçilmesi pek de mümkün olmamıştı. Bu noktada aracı kurum kavramı biraz muallakta. Çünkü bunu normalde emlakçılar yapıyordu ama turizm acenteleri de yapabilir. Bunun kararının resmi olarak netleşmesi de gerekiyor. Bu konu, güvenlik açısındaki soruşturuluyor ve vergisel anlamda yüksek kazançlar da var."

100 GÜN DETAYI

Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı Genel Müdürü Özkan Yalaza, 100 günün altında yapılacak kiralamalarda TÜRSAB belgeli firmaların yetkilendirildiğini söyledi. Sahil bölgelerinde günlük, haftalık ve aylık olarak yapılan kiralamalarda gayrimenkul firmalarının devre dışı bırakıldığına dikkat çeken Yalaza, ev sahiplerinin bu süreçte bir temsilci atamalarının da zorunlu hale geldiğini vurguladı.
Turistik bölgelerde özellikle apartmanlarda kiralama yapabilmek için mal sahiplerinden muvafakatname alınması gerektiğini hatırlatan Yalaza, “Daha yaygın olan müstakil evlerde ise yine kontroller söz konusuydu. 100 gün altında mülkünü kiraya vermek isteyenler artık TÜRSAB belgeli acenteler ve firmalar aracılığıyla bu işlemi yapabilecekler. Bu belge Turizm Bakanlığı'nın sitesindeki belgeler ve yönergeler tamamlanınca alınabiliyor. Gayrimenkul firmalarının bu belgeyi alması ise mümkün görünmüyor. Bu durum turizm bölgesinde gayrimenkul işleri yapan firmalar için pazarın daralması anlamına geliyor” diye konuştu.

SİSTEMDE OLMALI

Bu uygulama nedeniyle evlerini kiraya veremeyen birçok ev sahibi olduğunu da kaydeden Yalaza, şunları söyledi:

“Sistem aslında iyi bir amaca hizmet ediyor. Kayıt dışılığın önüne geçilmesi ve güvenlik açısından da önemli. Fakat uygulama nedeniyle sezonda birçok ev kiralanamadı ve boş kaldı. Çünkü sisteme uyulmazsa ev sahipleri yüksek cezalarla karşı karşıya kalacak. Bu işi profesyonel olarak yapan, bölgesine hakim olan gayrimenkul ofisleri sistemin dışında bırakıldığı için birtakım sorunlar oluştu. TÜRSAB belgesi olan acentelerin kiralama konusunda tek yetkili olması yerine, gayrimenkul firmalarının da sisteme dahil edileceği bir düzenleme yapılması gerekiyor.”

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete yaz konut
En Çok Okunan Haberler
Son hamlesi şaşırttı! Takipten çıktı ama...

Son hamlesi şaşırttı! Takipten çıktı ama...

Paranızı geri alabilirsiniz! İsyan ettiren fiyat tarifesine şikayet yağıyor

Paranızı geri alabilirsiniz! İsyan ettiren fiyat tarifesine şikayet yağıyor

Mansur Yavaş'ı etiketledi, zorunlu izne çıkarıldı! Ünlü sunucudan yeni açıklama: Henüz çıkışım verilmedi

Mansur Yavaş'ı etiketledi, zorunlu izne çıkarıldı! Ünlü sunucudan yeni açıklama: Henüz çıkışım verilmedi

Yeni düzenlemeyle ikinci el araç satışı nasıl olacak?

Yeni düzenlemeyle ikinci el araç satışı nasıl olacak?

Meclis'in gündeminde tüm vatandaşları ilgilendiren 8 başlık var

Meclis'in gündeminde tüm vatandaşları ilgilendiren 8 başlık var

Uzmanlar yatırım için altın hakkında tavsiye verdi!

Uzmanlar yatırım için altın hakkında tavsiye verdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

En sevilen outdoor markalarında kaçırılmayacak indirimler burada!

En sevilen outdoor markalarında kaçırılmayacak indirimler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.