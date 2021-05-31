Kaymakamdan KPSS’ye girecek olan öğrencilere maddi destek

Midyat Kaymakamı Tekin Dündar’ın talimatı ile KPSS’ye girecek olan ve maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin sınav ücretinin karşılanacağı duyuruldu.

14 HAZİRAN'A KADAR BAŞVURU YAPILACAK

Kaymakamlık hesabından yapılan paylaşımda, sınav ücretinin kaymakamlığın 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı' tarafından ödeneceği bildirildi. Maddi durumu yetersiz olan öğrenciler kaymakamlığın paylaştığı numarayı arayarak başvuru yapabileceği kaydedildi. Öğrenciler 14 Haziran 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.



