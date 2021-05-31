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Kaymakamdan KPSS’ye girecek olan öğrencilere maddi destek

31.05.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamlığı, kentte KPSS’ye girecek olan maddi durumu yetersiz öğrencilerin sınav ücretini karşılayacağını duyurdu.

Kaymakamdan KPSS’ye girecek olan öğrencilere maddi destek

Midyat Kaymakamı Tekin Dündar’ın talimatı ile KPSS’ye girecek olan ve maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin sınav ücretinin karşılanacağı duyuruldu.

14 HAZİRAN'A KADAR BAŞVURU YAPILACAK

Kaymakamlık hesabından yapılan paylaşımda, sınav ücretinin kaymakamlığın 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı' tarafından ödeneceği bildirildi. Maddi durumu yetersiz olan öğrenciler kaymakamlığın paylaştığı numarayı arayarak başvuru yapabileceği kaydedildi. Öğrenciler 14 Haziran 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Mardin KPSS
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