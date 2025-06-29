Kayseri'den ada ülkelerinin de yer aldığı 49 ülkeye balık ihracatı

Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula ve Pınarbaşı ilçesinde yer alan Bahçelik barajlarında kurulu tesislerde, Türk somonu ve gözlü yumurta gibi su ürünlerinin üretimi gerçekleştiriliyor.

İç Anadolu Bölgesi'nin önemli sanayi ve ticaret kenti Kayseri'de üretilen Türk somonları, dünyanın birçok bölgesine gönderiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, AA muhabirine, Kayseri'nin denizden uzak bir kent olmasına rağmen su ürünleri yetiştiriciliğinde önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Kayseri'nin balık üretiminde yıllar içinde önemli mesafe katettiğine değinen Saklav, şunları kaydetti:

"Kayseri'mizde Pınarbaşı ve Kocasinan ilçelerinde 40 işletmemizde Türk somonu üretiyoruz. Aynı zamanda yavru alabalık ve yumurta üretimi de gerçekleştiriyoruz. Bu 40 işletmede geçen sene 6 bin 655 ton Türk somonu üretimimizle iç sularda balık yetiştiriciliğinde Türkiye'de 4. sırada yer aldık. Kayseri, alabalık ve yavru yumurta üretiminde Türkiye ihtiyacının yüzde 37'sini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda da Türkiye'de birinci."

Saklav, balıkçılık ve su ürünleri üretimini 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na göre gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda denetimleri aksatmadan devam ettirdiklerini dile getirdi.

"ÜRETTİĞİMİZ BALIKLARIN YÜZDE 98'İ İHRACATA YÖNELİK"

İhracatın önem verdiklerini vurgulayan Saklav, "40 işletmemizde ürettiğimiz somonların yüzde 98'i ihracata yönelik. Doğrudan ya da dolaylı olarak ada ülkeleri İngiltere ve Japonya olmak üzere Rusya'nın da bulunduğu 49 ülkeye buradan Türk somonu ihraç ediyoruz. Kayseri'mizden ada ülkelerine balık ihraç etmek çok önemli. Bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah bunu daha da arttırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Saklav, ticaret, sanayi, tarım ve hayvancılık alanlarında başarılı olan Kayseri'nin balıkçılık sektöründe de büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Balık popülasyonunu arttırmak amacıyla baraj göllerine yavru balık bıraktıklarını hatırlatan Saklav, "Geçen sene de 1,5 milyon balık bıraktık. Bu sene de inşallah bu kadar balık bırakmayı planlıyoruz. Tabii Kayseri'miz balık ihracatı için önemli bir kent. Bunu arttırmayı hedefliyoruz ve deniz olmayan Kayseri'den tüm dünyaya balık ihraç etmek istiyoruz. Kayseri'mizden tüm dünyaya ada ülkeleri başta olmak üzere balık ihraç etmek çok büyük bir sevinç ve bir başarı kaynağı." dedi. (AA)

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