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Kayseri Kocasinan Karpuzatan kura çekilişi canlı izle: Kura sonuçları belli oluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.03.2020 10:41 | Son Güncelleme

Kayseri’de bugün gözler Kocasinan / Karpuzatan’daki 550 konutluk proje için yapılacak kura çekiminde. 100 bin başvuru kotalı kuraya girenlerin hepsi çekilişle belirlenecek 550 isimden biri olmayı umut ediyor. İşte 2+1 ve 3+1 kura çekilişi canlı yayın...

Kayseri Kocasinan Karpuzatan kura çekilişi canlı izle: Kura sonuçları belli oluyor

TOKİ’nin çok sayıdaki toplu konut projesi için yapılan kura çekilişlilerinden biri bugün Kayseri’de gerçekleştiriliyor. Kayseri’nin Kocasinan belediyesine bağlı Karpuzatan’da 550 konutluk projeye başvuran binlerce kişi, isimlerinin çıkması umuduyla kura çekilişini canlı izleyecek.

KAYSERİ KOCASİNAN KARPUZATAN 550/100000 TOPLU KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

Kayseri'de Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan kura çekilişinin canlı yayınını TOKİ'nin kuramsal Facebook ve Twitter adreslerinden taki edebilirsiniz.

TOKİ canlı yayını Twitter (Kura saati 11.00)

TOki canlı yayını Facebook (Kura saati 11.00)

TOKİ KAYSERİ KOCASİNAN KARPUZATAN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

11.00’da başlayan çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden ilanı ise birkaç saat alacaktır. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfadan ilan edilecek.

TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları sorgulama sayfası için tıklayınız (Kura saati: 10.00)

http://talep.toki.gov.tr/projeler/KayseriKocasinan.html

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Anahtar Kelimeler:
toki, kura çekilişi, kayseri, kocasinan, karpuzatan,

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