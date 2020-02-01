Kayseri'nin endüstriyel tasarımları dünyaya açıldı

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgelerinde 1190 sanayi tesisinin olduğunu, bu tesislerden 279'unun mobilya ve ahşap, 303'ünün de metal ürünler sektöründe üretim yaptığını söyledi.

İlk yıllarda ağırlıklı olarak mobilya ve çelik kapı sektörlerinde faaliyet gösteren Kayseri firmalarının tasarım ihtiyaçlarını karşılayan merkez, son yıllarda Türkiye'nin farklı illerinden ve önemli markalarından gelen talepleri de karşılayarak tasarımlarından söz ettirmeye başladı.

Özellikle buradaki firmaların mobilya ve çelik kapıda Türkiye'de söz sahibi olduğunu belirten Nursaçan, "Kayseri mobilya ve çelik kapıda kendini ispatladı. Bu iki alanda 200'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz." dedi.

- "Tüm sanayicilerimiz bu işten memnun kaldı"

Nursaçan, araştırmalar neticesinde bölgedeki firmaların ürünlerini alt ve orta gelir grubundaki insanlara satabildiğini, bunun sebebinin de tasarım alanında yaşanan eksiklikten kaynaklandığını tespit ettiklerini aktararak, "Bir tane ürünün benzerini 10 fabrikanın yapması kimseye fayda sağlamıyor. Bu eksiği gidermek için tasarım merkezini hayata geçirdik. Çok cüzi rakamlara sanayicimizin hizmetine sunduk. Dolayısıyla tüm sanayicilerimiz bu işten memnun kaldılar. Böylelikle Kayseri'nin ilk endüstriyel tasarım merkezi olma unvanını aldık." diye konuştu.

Merkezin ilk yıllarında kısıtlı alanlarda firmalara hizmet sağladığını ama aradan geçen 4 yılda ürün gamının da geliştiğini ifade eden Nursaçan, şunları kaydetti:

"Tasarım müdürü koordinasyonundaki genç, dinamik, kreatif ve konusunda uzman 12 beyinden oluşan 'tasarım geliştirme ekibimiz' hayal gücü ve farklı tasarımlar çıkarabilme yetenekleri ile firmaları tasarımla buluşturarak, markalaşma yolunda kendilerine özgün ürünlerle ilerlemelerini sağlamaktadır.

Tasarım hizmeti kapsamında, ilk olarak üretici firmadan, ürün kullanım analizleri, son kullanıcı analizleri ve tasarımla ilgili tüm bilgileri alıyoruz. İkinci olarak ise firmanın üretim tesisine gidilip, yerinde yapılan saptamalar sonucu toplanan bilgilerin tamamı değerlendirilip, her bir proje için tasarım süreci ve çalışma takvimi planlanıyor.

Son olarak projenin firmaya teslimi tamamlanıyor. Firma ile sürekli iletişimde kalınarak üretilen tasarımların geri dönüşleri de takip edilmektedir. Önceden mobilya firmalarına çalışırken son yıllarda çelik kapı, iç kapı dizaynı, aksesuar ve hatta stant tasarımı yapar hale geldik."