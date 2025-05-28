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Kayyum atanan Papara'dan açıklama geldi! Fonların akıbetiyle ilgili duyuru...

Dün sabah gerçekleştirilen operasyonda Papara'nın yöneticileri gözaltına alınmış şirketlere el konulmuştu. Akşam saatlerinde de Papara'ya kayyum atandı. Peki Papara'da hesabı olanlar ne yapacak? Fonlar güvende mi? Merak edilen açıklama az önce geldi. İşte detaylar...

Kayyum atanan Papara'dan açıklama geldi! Fonların akıbetiyle ilgili duyuru...
Ufuk Dağ

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında Papara Elektronik Para A.Ş.'ye dün operasyon yapılmış, operasyon kapsamında 13 kişi gözaltına alınmıştı. Çok sayıda ev, villa ve araca el konulan operasyonda daha sonra Papara'ya kayyum atanmıştı.

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"FONLAR KORUMA ALTINDA"

Ödeme işlemlerinde geçici olarak günlük limitlerin uygulanacağı belirtilirken, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonların bankalar tarafından koruma altında olduğu ifade edildi.

Papara tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kamuoyuna ve Değerli Kullanıcılarımıza, Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir.

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6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında dün sabah saat 05.00 sıralarında 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama el koyma ve inceleme kararı verildi.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
papara bahis kayyum
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