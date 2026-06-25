FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kazak devi Türkiye'den banka satın alıyor! Onay alındı

Kazakistan merkezli e-ticaret grubu Kaspi.kz, Rabobank AŞ'yi satın almak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) onay aldığını duyurdu.

Kazak devi Türkiye'den banka satın alıyor! Onay alındı

Kaspi.kz'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Hepsiburada'yı satın alarak Türkiye pazarına giriş yapan şirketin Rabobank AŞ'yi satın alma işleminin, mutat koşulların yerine getirilmesinin ardından temmuzda tamamlanması bekleniyor.

"BDDK'DEN ONAY ALMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspi.kz Üst Yöneticisi (CEO), Kurucu Ortağı ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki Rabobank AŞ satın alımı için BDDK'den onay almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu, Kaspi.kz için önemli bir kilometre taşı olmasının yanı sıra Türkiye'deki gelişme yolculuğumuzda atılmış değerli bir adım. Bu süreçte gösterdikleri yapıcı tutum için BDDK'ye ve ilgili tüm otoritelere teşekkür ediyoruz. Türkiye, büyük ve dijitalleşen nüfusu, girişimci iş dünyası ve hızla büyüyen dijital ekonomisiyle dünyanın en dinamik ülkelerinden biri. Türkiye'deki ticaretin geleceğini şekillendiren yerel girişimcilere, finansal kuruluşlara ve iş ortaklarına büyük saygı duyuyoruz. Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından ödemeler, e-ticaret ve fintek alanlarındaki deneyimimizi Türkiye'deki müşteri ve satıcıların hizmetine sunmak için sabırsızlanıyoruz. Bu yolculuğun henüz başındayız ve önümüzdeki fırsatlar için son derece heyecanlıyız."

Kazak devi Türkiye den banka satın alıyor! Onay alındı 1

KAZAK ŞİRKETİN TÜRKİYE'DEKİ İKİNCİ BÜYÜK HAMLESİ

Bu hamle, Kazakistanlı şirketin Türkiye'deki ilk büyük yatırımı değil. Kaspi.kz, geçtiğimiz yıl e-ticaret platformu Hepsiburada’nın çoğunluk hissesini 1,13 milyar dolara bünyesine katmıştı. Banka alımıyla birlikte dev şirket, Türkiye'deki ikinci büyük yatırımını doğrudan finans sektörüne yapmış oldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Efsane Nokia geri mi dönüyor? O hamle hisseleri uçurduEfsane Nokia geri mi dönüyor? O hamle hisseleri uçurdu
Beyaz eşya sektöründe iç satışlar ve ihracat gerilediBeyaz eşya sektöründe iç satışlar ve ihracat geriledi

Anahtar Kelimeler:
Kazakistan bddk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

Dev banka ING altın tahminini açıkladı! Yıl sonu beklentileri değişti

Dev banka ING altın tahminini açıkladı! Yıl sonu beklentileri değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.