KÇÖ’den yararlandırılan ve ücretsiz izne ayrılanlar tazminat alabilecek mi?

Geçtiğimiz seneden bu yana devam eden pandemi döneminde ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılmış olan vatandaşlar KÇÖ'den tazminat alınabilecek mi sorusunu merak ediyor. Peki ücretsiz izne ayrılan kişiler tazminat alacabilecek mi?

ÜCRETSİZ İZNE AYRILAN VE KÇÖ'DEN YARARLANDIRILAN KİŞİLER TAZMİNAT ALABİLECEK Mİ?

Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan vatandaşlar tazminat alıp alamayacaklarını sorguluyor. Ülkemizde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 55. maddesinde düzenlenmiş olan senelik izin bakımından çalışılmış sayılan durumlar hakkında "Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın on beş günü (İşçinin yeniden işe başlaması koşuluyla) ve kısa çalışma süreleri de dahildir. Bu yıllık izin düzenlemesi kıyasen kıdem süresi için uygulanacak olup, kısa çalışma süresinden yararlanamayan iş sözleşmesi askıda olan işçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süreler kıdem süresinden sayılacaktır." maddesi yer almaktadır. Kısa çalışma ödeneği yani KÇÖ alınmaya devam edilen süreler kıdem tazminatı süresi olarak hesaplanırken dikkate alınmaktadır. İş Kanunu'nunda senelik izin ve kıdem tazminatı hesabında çalışılmış gibi sayılan süreler arasında kısa çalışma süreleri sayılmakta fakat ücretsiz izin günleri sayılmamakta. Ancak, maddenin (j) bendinde, "İşveren tarafından verilen diğer izinlerin" de dikkate alınacağı ifade ediliyor.

Pandemi ücretsiz izinleri işçinin iradesi haricinde ve doğrudan işverenin tasarrufuyla kullandırılan izinler olarak bilinmekte. Söz konusu süreçte kullandırılan ücretsiz izinlerin (j) bendi kapsamında değerlendirilip senelik izin ve kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gerekmekte.

