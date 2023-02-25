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KDV alacaklarında kolaylık: Resmi Gazete'de yayımlandı: Prefabrik yapı ile konteynerler...

25.02.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İndirimli orana tabi prefabrik yapı ile konteynerlerin KDV alacağında kolaylık sağlandı. Resmi Gazete'den duyurulan karara göre prefabrik yapı ile konteynerlerin indirimli orana tabi teslimlerinden kaynaklanan KDV iade alacağı, yılı içinde nakden iade edilebilecek.

KDV alacaklarında kolaylık: Resmi Gazete'de yayımlandı: Prefabrik yapı ile konteynerler...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, prefabrik yapı ile konteynerlerin indirimli orana tabi teslimlerinden kaynaklanan KDV iade alacağı, yılı içinde ve nakden iade edilebilecek.

Ayrıca, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ilan edilen mücbir sebep döneminde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin yapılan düzenlemeler kapsamında, deprem felaketi nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen illerde mükellefiyeti bulunanların beyanname verme yükümlülükleri ertelendiğinden, iade taleplerine ilişkin KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmının teminat verilmesi halinde nakden ya da mahsuben iade edilebilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

MÜCBİR SEBEP SÜRESİNİN SONUNA KADAR UZATILDI

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin KDV iade taleplerine ilişkin olarak (ATU kapsamındaki iadeler dahil) KDV Genel Uygulama Tebliği'nde yeminli mali müşavirlik (YMM) raporlarının ibrazı için belirlenen süre, mücbir sebep hali ilan edilen döneme isabet eden kısmı için işlemeyecek, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihten itibaren kalan süreler işlemeye devam edecek. Mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin KDV iade taleplerine ilişkin olarak vergi dairelerince eksikliklerin tamamlanması için gönderilen yazılarda verilen süre için de aynı uygulama geçerli olacak.

Öte yandan Bakanlığın Tahsilat Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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